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В Бурятии наградят лучшую песню о донорстве

В Бурятии наградят лучшую песню о донорстве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победитель получит денежный приз в размере 5000 рублей

В Бурятии объявлен II республиканский конкурс «Музыка добра». Цель конкурса – поддержка и продвижение, а также развитие безвозмездного донорского движения на территории республики.

- Впервые конкурс прошёл в 2017 году и стал источником рождения 10 песен о донорстве крови. Участница конкурса, Санжиева Лариса Николаевна, стала победителем VIII всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» за песню «Донор – Ангел-хранитель» в номинации «О донорстве в стихах». Мы надеемся, что и в этом году конкурс «Музыка добра» пройдёт на высоком уровне! – говорят сотрудники станции переливания крови.

До 30 мая на конкурс принимаются авторские вокальные композиции на тему донорства крови. Работу необходимо отправить на электронную почту brspk_omo@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс». Выступления конкурсантов будут рассматриваться по следующим критериям: качество текста, качество музыкальной композиции и качество вокального исполнения.

Победитель бесплатно запишет песню в студии звукозаписи «Триумф» и получит денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Также предусматривается награждение наиболее ярких исполнителей ценными призами от партнёров мероприятия. Конкурс завершится в преддверии Всемирного дня донора крови 9 июня, сообщает Служба крови Бурятии.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия Донорство крови конкурс песня
 
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