Победитель получит денежный приз в размере 5000 рублей
В Бурятии объявлен II республиканский конкурс «Музыка добра». Цель конкурса – поддержка и продвижение, а также развитие безвозмездного донорского движения на территории республики.
- Впервые конкурс прошёл в 2017 году и стал источником рождения 10 песен о донорстве крови. Участница конкурса, Санжиева Лариса Николаевна, стала победителем VIII всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» за песню «Донор – Ангел-хранитель» в номинации «О донорстве в стихах». Мы надеемся, что и в этом году конкурс «Музыка добра» пройдёт на высоком уровне! – говорят сотрудники станции переливания крови.
До 30 мая на конкурс принимаются авторские вокальные композиции на тему донорства крови. Работу необходимо отправить на электронную почту brspk_omo@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс». Выступления конкурсантов будут рассматриваться по следующим критериям: качество текста, качество музыкальной композиции и качество вокального исполнения.
Победитель бесплатно запишет песню в студии звукозаписи «Триумф» и получит денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Также предусматривается награждение наиболее ярких исполнителей ценными призами от партнёров мероприятия. Конкурс завершится в преддверии Всемирного дня донора крови 9 июня, сообщает Служба крови Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии наградят лучшую песню о донорстве
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Социальный проект «Внуки по переписке» реализуют волонтёры в Джидинском районе
Наталья Бондарчук обсудила развитие культуры и кинематографа в регионе
Спортсмены бежали два круга по 700 метров классическим стилем
В первый день весны в Забайкалье отметили день рождения края
Скульптура должна олицетворять образы Бурятии
Одним из членов жюри стала заслуженная артистка России Наталья Бондарчук
Призёрами стали Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова
Жителям Бурятии представят работы, объединённые темой свободы и независимости духа
Также у неё одна серебряная награда
Александр Эрдынеев умер, выходя из учебного корпуса
Приюты для бездомных собак нуждаются в помощи волонтёров
Праздничные мероприятия пройдут с 7 по 9 марта
Также идёт набор десантников-парашютистов
Победителям достанутся практичные призы
Ремонт проводился в подвальном помещении