В Бурятии соревновались юные робототехники

Объявлены результаты межрегионального конкурса «Шоу Роботов»
В Бурятии подведены итоги открытого межрегионального конкурса «Шоу Роботов: «Свет! Камера! Мотор! Начали». В мероприятии, проходившем с января по февраля, нем приняли участие 143 юных робототехника из 31 команды 15 образовательных организаций. Конкурс объединил не только детей из районов республики и Улан-Удэ, но и из городов Пермь, Челябинск, Сатка (Челябинская область), Усолье-Сибирское, Иркутск, Ангарск и Чита.
Конкурс прошёл по двум номинациям: «Robo-Dance» и «Robo-Театр» в трёх возрастных категориях. Судьи серьёзно подошли к выбору победителей. Параллельно с работой жюри было запущено открытое зрительское голосование за лучшую работу. «Лайки» болельщиков определили судьбу победителя в номинации «Народное признание», которую получила команда «БайкалROB» (п. Усть-Баргузин, Баргузинский район) с танцевальной композицией «Танцуют все!».
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, в номинации «Robo-Dance» приняло участие 13 команд из 58 участников. Лауреатами и дипломантами стали:
Младшая возрастная категория
Дипломант 3 степени - команда «RoboVex», г. Улан-Удэ, Бурятия;
Дипломант 2 степени - команда «Синяя Птица», г. Усолье-Сибирское, Иркутская область;
Дипломант 1 степени - команда «Рободетки», г. Усолье-Сибирское, Иркутская область;
Лауреат 3 степени - команда «Комета», г. Усолье-Сибирское, Иркутская область;
Лауреат 2 степени - команда «Робоус», г. Усолье-Сибирское, Иркутская область;
Лауреат 1 степени - команда «ЦДОД 3», с. Петропавловка, Джидинский район, Бурятия.
Средняя возрастная категория
Дипломант 3 степени - команда «321-Сибирская», с. Кижинга, Кижингинский район, Бурятия;
Дипломант 2 степени - команда «Влад и Хидан», г. Иркутск;
Дипломант 1 степени - команда «ЦДОД 1», с. Петропавловка, Джидинский район, Бурятия;
Лауреат 3 степени - команда «Байкал ROB», п. Усть-Баргузин, Баргузинский район, Бурятия;
Лауреат 2 степени - команда «Smart Com 5», г. Ангарск, Иркутская область;
Лауреат 1 степени - команда «КиберКиндер», г. Улан-Удэ, Бурятия.
Старшая возрастная категория
Лауреат 1 степени - команда «КиберКиндер», г. Улан-Удэ, Бурятия.
В номинации «Robo-Театр» приняло участие 18 команд из 85 участников. По итогам работы судей были определены следующие призёры и дипломанты в трёх возрастных категориях.
Младшая возрастная категория
Дипломант 3 степени - команда «Юный робототехник», с. Кабанск, Кабанский район, Бурятия;
Дипломант 2 степени - команда «Прогвартс», г. Пермь, Пермский край;
Дипломант 1 степени - команда «Smart Com 4», г. Ангарск, Иркутская область;
Лауреат 3 степени - команда «КиберКиндер», г. Улан-Удэ, Бурятия;
Лауреат 2 степени - команда «Роботята», г. Сатка, Челябинская область;
Лауреат 1 степени - команда «Снежинки», г. Иркутск, Иркутская область.
Средняя возрастная категория
Дипломант 2 степени - команда «КиберКиндер», г. Улан-Удэ, Бурятия;
Дипломант 1 степени - команда «MBOKIDS», г. Чита, Забайкальский край;
Лауреат 3 степени - команда «КиберКиндер», г. Улан-Удэ, Бурятия;
Лауреат 2 степени - команда «Миньоны», г. Иркутск, Иркутская область;
Лауреат 1 степени - команда «Баяр», г. Северобайкальск, Бурятия.
Старшая возрастная категория
Лауреат 1 степени - команда «Баяр», г. Северобайкальск, Бурятия.
В Бурятии соревновались юные робототехники
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