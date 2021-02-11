Ущерб составил 15 тысяч рублей
Утром 3 февраля в полицию обратился 62-летний житель Баргузинского района Бурятии. Мужчина заявил о краже телевизора стоимостью 15 тысяч рублей.
Полицейскими установлено, что 1 февраля 29-летний подозреваемый встретил знакомого, который присматривал за домом потерпевшего в период его лечения в больнице. Вместе они отправились в дом, где стали распивать алкоголь. Во время застолья молодой человек приметил телевизор.
На следующее утро молодой человек покинул дом, решив вернуться позже. Однако, когда он пришёл обратно, его прогнал сосед, расчищавший в своей ограде снег.
Вернувшись через 1,5 часа, он выставил стекло, проник в жилище и вынес телевизор с пультом управления, чтобы в дальнейшем продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.
- Злоумышленник был задержан в состоянии алкогольного опьянения проезжающим мимо участковым уполномоченным полиции, который заметил неадекватного мужчину с пакетом, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии украл телевизор у знакомого
Общество, Фото:
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