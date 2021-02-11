Житель Бурятии украл телевизор у знакомого

Ущерб составил 15 тысяч рублей



Утром 3 февраля в полицию обратился 62-летний житель Баргузинского района Бурятии. Мужчина заявил о краже телевизора стоимостью 15 тысяч рублей.



Полицейскими установлено, что 1 февраля 29-летний подозреваемый встретил знакомого, который присматривал за домом потерпевшего в период его лечения в больнице. Вместе они отправились в дом, где стали распивать алкоголь. Во время застолья молодой человек приметил телевизор.



На следующее утро молодой человек покинул дом, решив вернуться позже. Однако, когда он пришёл обратно, его прогнал сосед, расчищавший в своей ограде снег.



Вернувшись через 1,5 часа, он выставил стекло, проник в жилище и вынес телевизор с пультом управления, чтобы в дальнейшем продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.



- Злоумышленник был задержан в состоянии алкогольного опьянения проезжающим мимо участковым уполномоченным полиции, который заметил неадекватного мужчину с пакетом, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.

