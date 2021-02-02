Легкоатлеты Забайкалья успешно выступили на чемпионате ДФО

Также они завоевали награды в первенствах
Чемпионат и первенства Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике в помещении прошло с 30 по 31 января во Владивостоке. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со всего Дальнего Востока, из них 35 человек – спортсмены Забайкальского края.
- В чемпионате забайкальская спортсменка Светлана Немынова заняла первое место на дистанции 3000 метров и второе место на дистанции 1500 метров. Антон Магометов завоевал первое место на дистанции 1500 метров и второе место на дистанции 3000 метров. Ещё один спортсмен Артём Ерашкин стал вторым на дистанциях 1500 и 800 метров. Андрей Мочалов занял второе место на отрезке 60 метров и второе место в эстафете 4х400 метров, - рассказали в федерации лёгкой атлетики Забайкальского края.
Также они добавили, что в первенстве среди юниоров до 23 лет Антон Чипизубов стал первым на дистанциях 1500 и 3000 метров, Цырен Жаргалов занял первое место в беге на 2000 метров с препятствием, Влад Селезнёв занял первое место на отрезке 400 метров, а Роман Кайгородов стал бронзовым призёром на дистанции 3000 метров. Кроме этого, забайкальские легкоатлеты стали серебряными призёрами в эстафете 4х400 метров среди юниоров.
В первенстве юниоров до 20 лет Диана Дутова заняла первое место в беге на 1500 метров, Арина Пархоменко стала третьей в беге на 1500 метров, Вероника Черниговцева завоевала «бронзу» на дистанции 400 и 800 метров, Михаил Ильин стал вторым в беге на 1500 метров и третьим на отрезке 800 метров. Максим Афанасьев занял третье место на дистанции 800 метров. Юниорки в эстафете завоевали «золото», а юниоры - «серебро».
Среди юношей и девушек до 18 лет – Егор Васильев на дистанции 3000 метров стал первым. Также у Егора «серебро» в беге на 1500 метров. Игорь Анисимов занял третье место на дистанции 800 метров. В эстафете команда юношей региона стала второй. У юниоров до 23 лет в эстафете - третье место. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Напомним, что в чемпионате и первенствах ДФО принимала участие сборная Бурятии, завоевавшая 10 медалей. У спортсменов республики 5 золотых медалей: Ксенофонтова Анна (1500 м), Тетерин Виктор (400 м), Балагуров Виктор (800 м), Бадмаева Туяна (800 м) и команда в составе Балагурова В., Щербакова Е., Рупышева М., Баханова А. (эстафета 4х400 м); 4 серебряных: Ксенофонтова Анна (3000 м), Балагуров Виктор (1500 м), Тетерин Виктор (60 м), Трофимова Анастасия (60 м); 1 бронзовая: Баханов Антон (400 м).
Легкоатлеты Забайкалья успешно выступили на чемпионате ДФО
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