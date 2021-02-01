Бегуны из Бурятии выиграли «золото» на чемпионате и первенстве ДФО

Соревнования по лёгкой атлетике в помещении проходили во Владивостоке



Спортсмены из Бурятии стали победителями и призёрами чемпионата и первенств Дальневосточного федерального округа среди юниоров и юниорок U23, U20; юношей и девушек U18 в помещении. Соревнования проходили с 30 по 31 января в столице Приморского края.



Республику представляли студенты Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова. Отличился Виктор Балагуров, занявший первое место на дистанции 800 метров, второе место на дистанции 1500 метров и первое место на эстафете 4х400.



Туяна Бадмаева выиграла «золото» на дистанции 800 метров. Антон Баханов завоевал «бронзу» на дистанции 400 метров и первое место на эстафете 4х400. Также первым в эстафете стал Михаил Рупышев.



Спортсменов тренирует Надежда Суворова, сообщает пресс-служба БГУ.

