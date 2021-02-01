Видео для участия нужно выложить в соцсеть
Сосново-Озёрский дом культуры, который находится в Еравнинском районе Бурятии, запустил районный онлайн-челлендж под названием #Yреэлчеллендж. Челлендж приурочен к празднованию Белого месяца.
Для участия необходимо разместить видеозапись участника в Instagram с хэштегом #Yреэлчеллендж, указать страницу организатора @sosnovo_ozerski_rkdz.
- Каждый участник должен быть в бурятской национальной одежде и держать в руках белую пищу, - сообщают организаторы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году Сагаалган празднуют 12 февраля, этот праздничный вторник в республике объявлен выходным днём. По традиции принято ходить в гости, однако в связи угрозой распространения коронавируса жителей призвали воздержаться от посещений близких.
В Бурятии запустили челлендж к Сагаалгану
Общество, Фото:
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Видео для участия нужно выложить в соцсеть
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