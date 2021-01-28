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В Улан-Удэ колледж искусств отметит своё 90-летие

В Улан-Удэ колледж искусств отметит своё 90-летие
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Юбилейные мероприятия продлятся весь год

В Бурятии 30 января колледж искусств имени П.И. Чайковского отметит 90-летие со дня основания.

Свою историю колледж ведёт с 30-х годов прошлого века. Датой основания считается 30 января 1931 года, когда был образован Бурят-Монгольский техникум искусств. В 1936 году заведение преобразовано в Бурят-Монгольское музыкально-театральное училище. Среди первых выпускников – будущие прославленные композиторы Бурятии народный артист СССР Бау Ямпилов, заслуженный деятель искусств СССР Жигжит Батуев, народный артист Бурятии Дандар Аюшеев.

Сегодня колледж представляет собой образовательный комплекс, созданный в результате объединения Бурятского республиканского колледжа искусств и культуры, Улан-Удэнского музыкального колледжа имени П.И. Чайковского, республиканской специализированной детской школы искусств имени Бау Ямпилова и республиканского учебно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусств.

В колледже весь 2021 год пройдёт под эгидой 90-летия. При благоприятной эпидемиологической ситуации запланировано проведение юбилейных концертов композиторов Виктора Усовича и Базыра Цырендашиева, концерта памяти Сергея Манжигеева. В апреле состоится неделя юбилейных мероприятий, в том числе отчётные концерты творческих коллективов колледжа. В планах и эстрадно-цирковое представление, посвящённое 20-летию эстрадного отделения и 25-летию циркового отделения, а также юбилейная выставка «Арт-Арбат» студентов, приуроченная к 30-летию художественного отделения. Кроме этого, будет проведена выставка дипломных работ выпускников и преподавателей художественного отделения колледжа «Творческие ступени», посвящённая 30-летию художественного отделения. Об этом сообщает пресс-служба колледжа.

Возрастное ограничение 6+
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