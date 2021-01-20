66 жителей Бурятии привлекли к ответственности за побои

Большинство преступлений совершаются из-за распития спиртного
В рамках операции «Быт» полицейские Бурятии проверили около 3000 граждан, состоящих на профилактическом учёте. Это алкоголики, наркоманы и «кухонные боксёры».
- По результатам проверок выявлено и поставлено на учёт 152 лица, систематически допускающих правонарушения. К административной ответственности привлечено около тысячи граждан, в том числе, за нанесение побоев – 66, нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции – 52, мелкое хулиганство – 35, распитие алкогольных напитков и нахождение в общественных местах в алкогольном опьянении – 362, - сообщили в МВД по Бурятии.
В ходе операции «Быт-2020» полиция раскрыла 242 преступления.
В целом, в 2020 году полиция Бурятии выявила около двух тысяч преступлений превентивной направленности, что на 5,5 % больше, чем в прошлом.
Справка:
О фактах бытового, семейного насилия, необходимо незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам: 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.
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