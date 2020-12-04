Мероприятие проведут в дистанционном формате
С 7 по 9 декабря в столице Бурятии стартует ежегодный городской конкурс «Эрхим багша – 2020». В нём примут участие учителя бурятского языка и литературы города Улан-Удэ. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации с COVID-19 мероприятие впервые будет проходить в дистанционном формате.
- Конкурс проводится в целях выявления талантливых учителей бурятского языка и литературы, их поддержки и поощрения, распространения передового педагогического опыта лучших учителей города и инновационных технологий в организации образовательного процесса, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
На первом этапе конкурсных испытаний будет проведена экспертиза видеоматериалов, конспектов и самоанализа уроков. Во второй день пройдут мастер-классы в онлайн-режиме на платформе Zoom. Заключительным третьим этапом городского конкурса «Эрхим багша» станет онлайн-разговор с председателем комитета по образованию Татьяной Митрофановой. С ней участники смогут обсудить актуальные вопросы преподавания бурятского языка в школах.
В Улан-Удэ выберут лучших учителей бурятского языка и литературы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В регионе выберут лучших спортивных деятелей
Всего к занятиям привлечено более 400 человек из осеннего призыва
Победитель получит «семейный ужин» в ресторане
Мероприятие проведут в дистанционном формате
Операторы 3D-прогулок по озеру поделились нюансами работы
Произведения поэтов и прозаиков соревнуются за приз читательских симпатий
Награждённые внесли значительный вклад в развитие добровольчества на территории города
Также планируют ремонт автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск»
Поощрение они получат в связи с празднованием Дня Героев Отечества
Соревнования пройдут в Сербии в середине декабря
Булат Баясхолонов выиграл «бронзу» в весовой категории до 61 кг
В отличие от сырного продукта, натуральному сыру необходимо время для созревания не менее 30-60 дней
Певец DAVID несколько недель искал подходящего бурятского артиста
Каждую ночь чистят все 56 км трамвайных путей
Мастер-класс пройдёт на следующей неделе