В Улан-Удэ выберут лучших учителей бурятского языка и литературы

Мероприятие проведут в дистанционном формате



С 7 по 9 декабря в столице Бурятии стартует ежегодный городской конкурс «Эрхим багша – 2020». В нём примут участие учителя бурятского языка и литературы города Улан-Удэ. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации с COVID-19 мероприятие впервые будет проходить в дистанционном формате.



- Конкурс проводится в целях выявления талантливых учителей бурятского языка и литературы, их поддержки и поощрения, распространения передового педагогического опыта лучших учителей города и инновационных технологий в организации образовательного процесса, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



На первом этапе конкурсных испытаний будет проведена экспертиза видеоматериалов, конспектов и самоанализа уроков. Во второй день пройдут мастер-классы в онлайн-режиме на платформе Zoom. Заключительным третьим этапом городского конкурса «Эрхим багша» станет онлайн-разговор с председателем комитета по образованию Татьяной Митрофановой. С ней участники смогут обсудить актуальные вопросы преподавания бурятского языка в школах.

