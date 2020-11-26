Приём улигеров на конкурс хори-бурят продлён до 1 декабря

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Уже поступили заявки из Бурятии, Забайкалья и Монголии



Приём творческих работ на межрегиональный конкурс «Арадай абдарhаа» («Богатство кладези народной») продлён до 1 декабря включительно. По информации организаторов, на сегодняшний день поступили заявки из Монголии; Мухоршибирского, Иволгинского, Кижингинского и Еравнинского районов Бурятии; Улан-Удэ; Ононского и Читинского районов Забайкалья; поселений Агинского Бурятского округа.



- В том числе активно откликнулись шэнэхэнские буряты, проживающие в Улан-Удэ, - отметили в оргкомитете конкурса.



Напомним, что целью конкурса аудио- и видеозаписей «Арадай абдарhаа» является выявление забытых старинных улигеров и народных песен хори-бурят. В первую очередь будет оцениваться малоизвестность (!) и аутентичность произведения, вторым критерием оценивания станет манера исполнения и качество записи конкурсной работы.



Конкурс проводится в дистанционном формате, в рамках подготовки к XIV международному бурятскому фестивалю «Алтаргана». Работы размещаются на ютуб-канале «Агинский Бурятский округ». Просмотр роликов будет доступен для всех желающих.



В работе жюри примут участие деятели культуры, известные фольклористы и исполнители бурятской народной песни. Они отберут 25 лауреатов. Лучшие произведения конкурса будут исполнены солистами театра «Амар сайн» на гала-концерте закрытия XXX юбилейного театрального сезона в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



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