Уже поступили заявки из Бурятии, Забайкалья и Монголии
Приём творческих работ на межрегиональный конкурс «Арадай абдарhаа» («Богатство кладези народной») продлён до 1 декабря включительно. По информации организаторов, на сегодняшний день поступили заявки из Монголии; Мухоршибирского, Иволгинского, Кижингинского и Еравнинского районов Бурятии; Улан-Удэ; Ононского и Читинского районов Забайкалья; поселений Агинского Бурятского округа.
- В том числе активно откликнулись шэнэхэнские буряты, проживающие в Улан-Удэ, - отметили в оргкомитете конкурса.
Напомним, что целью конкурса аудио- и видеозаписей «Арадай абдарhаа» является выявление забытых старинных улигеров и народных песен хори-бурят. В первую очередь будет оцениваться малоизвестность (!) и аутентичность произведения, вторым критерием оценивания станет манера исполнения и качество записи конкурсной работы.
Конкурс проводится в дистанционном формате, в рамках подготовки к XIV международному бурятскому фестивалю «Алтаргана». Работы размещаются на ютуб-канале «Агинский Бурятский округ». Просмотр роликов будет доступен для всех желающих.
В работе жюри примут участие деятели культуры, известные фольклористы и исполнители бурятской народной песни. Они отберут 25 лауреатов. Лучшие произведения конкурса будут исполнены солистами театра «Амар сайн» на гала-концерте закрытия XXX юбилейного театрального сезона в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Возрастное ограничение 0+
Приём улигеров на конкурс хори-бурят продлён до 1 декабря
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В столице Забайкальского края идут работы по новогоднему украшению города
Поправки в законы начнут действовать уже в текущем году
«Фишку» придумал директор управляющей компании
Они берут у больных биологический материал для исследования
Среди них маршруты из Читы в Улан-Удэ и Братск
20 км вверх по горе он пробежал за 3 часа 4 минуты
С 50-х годов прошлого века в Хубсугуле затонуло более 50 бензовозов
Подарок сделан дому-интернату для престарелых
Вандан лама пояснил частую ошибку верующих
Пилорама установлена в ИК-8
Госинспектор даже дал имя удивительной птичке
В трамваях ежедневно работают мобильные группы
ТОСовцы обеспечили практически всю Бурятию игровыми и спортивными площадками
Бурятстат представил любопытные данные ко Дню матери
В Прибайкальском районе лесники встретили волка и успели снять его на видео