 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 ноября

25 ноября

Популярное

Приём улигеров на конкурс хори-бурят продлён до 1 декабря

Приём улигеров на конкурс хори-бурят продлён до 1 декабря
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Уже поступили заявки из Бурятии, Забайкалья и Монголии

Приём творческих работ на межрегиональный конкурс «Арадай абдарhаа» («Богатство кладези народной») продлён до 1 декабря включительно. По информации организаторов, на сегодняшний день поступили заявки из Монголии; Мухоршибирского, Иволгинского, Кижингинского и Еравнинского районов Бурятии; Улан-Удэ; Ононского и Читинского районов Забайкалья; поселений Агинского Бурятского округа.

- В том числе активно откликнулись шэнэхэнские буряты, проживающие в Улан-Удэ, - отметили в оргкомитете конкурса.

Напомним, что целью конкурса аудио- и видеозаписей «Арадай абдарhаа» является выявление забытых старинных улигеров и народных песен хори-бурят. В первую очередь будет оцениваться малоизвестность (!) и аутентичность произведения, вторым критерием оценивания станет манера исполнения и качество записи конкурсной работы.

Конкурс проводится в дистанционном формате, в рамках подготовки к XIV международному бурятскому фестивалю «Алтаргана». Работы размещаются на ютуб-канале «Агинский Бурятский округ». Просмотр роликов будет доступен для всех желающих.

В работе жюри примут участие деятели культуры, известные фольклористы и исполнители бурятской народной песни. Они отберут 25 лауреатов. Лучшие произведения конкурса будут исполнены солистами театра «Амар сайн» на гала-концерте закрытия XXX юбилейного театрального сезона в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Возрастное ограничение 0+
конкурс бурятский язык Агинский Бурятский округ Бурятия улигершины
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чита на Новый год примет «сказочный» вид
Чита на Новый год примет «сказочный» вид
Общество, 26.11.2020
В столице Забайкальского края идут работы по новогоднему украшению города
В Иркутской области расширят соцподдержку ветеранов труда и репрессированных
В Иркутской области расширят соцподдержку ветеранов труда и репрессированных
Общество, 26.11.2020
Поправки в законы начнут действовать уже в текущем году
В улан-удэнских подъездах появились горы, Байкал и сакура
В улан-удэнских подъездах появились горы, Байкал и сакура
Общество, 26.11.2020
«Фишку» придумал директор управляющей компании
В Улан-Удэ военные медики сформировали антиковидные мобильные бригады
В Улан-Удэ военные медики сформировали антиковидные мобильные бригады
Общество, 26.11.2020
Они берут у больных биологический материал для исследования
В Забайкалье на 2021 год субсидировали 8 авиарейсов
В Забайкалье на 2021 год субсидировали 8 авиарейсов
Общество, 26.11.2020
Среди них маршруты из Читы в Улан-Удэ и Братск
Скайраннер из Иркутской области стал призёром чемпионата России
Скайраннер из Иркутской области стал призёром чемпионата России
Общество, 26.11.2020
20 км вверх по горе он пробежал за 3 часа 4 минуты
«Младший брат Байкала» будет очищен от утонувшего транспорта
«Младший брат Байкала» будет очищен от утонувшего транспорта
Общество, 26.11.2020
С 50-х годов прошлого века в Хубсугуле затонуло более 50 бензовозов
Бурятские следователи подарили старикам ингаляторы
Бурятские следователи подарили старикам ингаляторы
Общество, 26.11.2020
Подарок сделан дому-интернату для престарелых
Бурятский лама призвал отказаться от «заказа» хурала
Бурятский лама призвал отказаться от «заказа» хурала
Общество, 26.11.2020
Вандан лама пояснил частую ошибку верующих
В Улан-Удэ осуждённые распиливают лес
В Улан-Удэ осуждённые распиливают лес
Общество, 26.11.2020
Пилорама установлена в ИК-8
В заповеднике в Бурятии кедровку обучили трюкам
В заповеднике в Бурятии кедровку обучили трюкам
Общество, 26.11.2020
Госинспектор даже дал имя удивительной птичке
В трамваях Улан-Удэ находят нарушителей масочного режима
В трамваях Улан-Удэ находят нарушителей масочного режима
Общество, 26.11.2020
В трамваях ежедневно работают мобильные группы
В Бурятии стартовал первый региональный онлайн-форум ТОСов
В Бурятии стартовал первый региональный онлайн-форум ТОСов
Общество, 26.11.2020
ТОСовцы обеспечили практически всю Бурятию игровыми и спортивными площадками
В Бурятии назвали средний возраст начала материнства
В Бурятии назвали средний возраст начала материнства
Общество, 26.11.2020
Бурятстат представил любопытные данные ко Дню матери
В Бурятии волк наблюдал за лесниками
В Бурятии волк наблюдал за лесниками
Общество, 26.11.2020
В Прибайкальском районе лесники встретили волка и успели снять его на видео

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^