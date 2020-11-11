В Бурятии осуждённый собрал кубик Рубика за две минуты

Соревнования прошли в лечебно-исправительном учреждении



Соревнование среди осуждённых по скоростной сборке кубика Рубика прошло в Бурятии в лечебно-исправительном учреждении №5, где содержатся осуждённые с туберкулёзом.



По регламенту необходимо было за минимальное время собрать кубик Рубика. Каждому участнику предоставлялись две попытки, из которых выбирался лучший результат, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



По итогам состязания первое место занял осуждённый, собравший головоломку за две минуты.

