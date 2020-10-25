На реках Бурятии подошла к концу навигация

На Байкале навигация завершится в ноябре



Сегодня, 25 октября, на реках и озёрах Бурятии завершится навигация. Во второй декаде ноября запрет на передвижение маломерных судов коснётся и озера Байкал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



В настоящее время в Бурятии состоят на учёте более 8,6 тысяч маломерных судов.



В межнавигационный период запрещено плавание маломерных судов, кроме аэролодок, спасательных судов, судов, принадлежащих государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), органам рыбоохраны и пограничной службы, в пределах пограничной зоны.



- Судоводители должны провести техническое обслуживание и консервацию маломерных судов, перевести их на зимнее хранение, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.



Владельцы маломерных судов, нарушившие правила навигации, выходя на воду, рискуют здоровьем и жизнью.



- В этом году с повышением штрафных санкций снизилось количество происшествий на воде. В сравнении с прошлыми годами люди стали чаще надевать спасательные жилеты. Даже рыбак, который выходит на воду на надувной лодке, как правило, имеет при себе спасательный жилет. Это и показатель работы инспекторов ГИМС, и повышение ответственности со стороны самих граждан, - отметил Николай Зайцев.





