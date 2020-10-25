На Байкале навигация завершится в ноябре
Сегодня, 25 октября, на реках и озёрах Бурятии завершится навигация. Во второй декаде ноября запрет на передвижение маломерных судов коснётся и озера Байкал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В настоящее время в Бурятии состоят на учёте более 8,6 тысяч маломерных судов.
В межнавигационный период запрещено плавание маломерных судов, кроме аэролодок, спасательных судов, судов, принадлежащих государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), органам рыбоохраны и пограничной службы, в пределах пограничной зоны.
- Судоводители должны провести техническое обслуживание и консервацию маломерных судов, перевести их на зимнее хранение, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.
Владельцы маломерных судов, нарушившие правила навигации, выходя на воду, рискуют здоровьем и жизнью.
- В этом году с повышением штрафных санкций снизилось количество происшествий на воде. В сравнении с прошлыми годами люди стали чаще надевать спасательные жилеты. Даже рыбак, который выходит на воду на надувной лодке, как правило, имеет при себе спасательный жилет. Это и показатель работы инспекторов ГИМС, и повышение ответственности со стороны самих граждан, - отметил Николай Зайцев.
На реках Бурятии подошла к концу навигация
Общество, Фото:
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