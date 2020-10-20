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В Бурятии состоится литературный фестиваль «Байкальские чтения»

В Бурятии состоится литературный фестиваль «Байкальские чтения»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках мероприятия открыт приём заявок на семинар для начинающих авторов

В Бурятии с 3 по 5 декабря пройдёт литературный фестиваль «Байкальские чтения». В этом году он будет посвящён 95-летию Дамбы Зодбича Жалсараева, автора гимна республики, выдающемуся поэту и заслуженному работнику культуры РБ и РФ.

В рамках фестиваля состоится литературный семинар. Его проведут с целью выявления и поддержки талантливых начинающих литераторов. Участниками семинара могут стать авторы, проживающие в Бурятии, в возрасте от 14 до 35 лет.

Семинар проводится по шести секциям: «Поэзия на бурятском языке», «Поэзия на русском языке», «Проза на бурятском языке», «Проза на русском языке», «Драматургия на бурятском языке» и «Драматургия на русском языке». В каждой секции две номинации по возрастам: от 14 до 23 лет включительно и от 24 до 35 лет включительно. Участник имеет право выбрать для работы только одну секцию.

Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту [email protected] с пометкой «на Семинар». Заявка должна включать в себя творческую работу, анкету, согласие на обработку персональных данных. Объём творческой работы: для поэзии – не менее 3-5 стихотворений; для прозы – не менее 1-2 рассказов, повести и романы не принимаются; для драматургии – 1 пьеса.

Приём заявок для участия осуществляется до 15 ноября. Объявление списка авторов, допущенных к участию в семинаре, состоится 1 декабря. Обсуждение работ с авторами-участниками пройдёт 3 декабря в национальной библиотеке Бурятии.

Семинар проведут в форме открытого обсуждения. С каждым приглашённым автором и каждой рукописью, прошедшей на обсуждение, будет вестись подробная индивидуальная работа. В обсуждении принимают участие все авторы, приглашённые на семинар.

По результатам семинара определят 12 победителей: по одному автору в шести секциях и двух номинациях. Победителей наградят дипломами и денежными призами, участники получат сертификаты. Произведения победителей будут рекомендованы для публикации в журналах «Байкал» и «Байгал». Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Возрастное ограничение 12+
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