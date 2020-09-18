В Бурятии провели учебную эвакуацию в школе и детсаду

Учения прошли на севере республики
Вчера, 17 сентября, в посёлке Холодное Северо-Байкальского района Бурятии пожарные провели два пожарно-тактических занятия, они состоялись в школе и в детском саду.
По задумке, условные пожары произошли на кухне учебных заведений.
В ходе занятий пожарные отработали боевое развёртывание и работу на объектах. Сотрудники отработали действия личного состава и персонала на случай возникновения пожара. А дети научились правильно эвакуироваться и получили памятки с правилами пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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