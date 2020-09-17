«Encore fest 2020» планирует собрать более 20 тысяч представителей младшего поколения
В Чите 19 сентября в 17:00 на площади имени Ленина пройдёт фестиваль уличной культуры «Encore fest 2020» для детей, подростков и молодёжи. Проект был заявлен на участие в конкурсе «Голос Забайкалья», за который проголосовали большое количество жителей края.
В рамках «Encore fest 2020» запланирована работа спортивно-развлекательных площадок: кикер-футбол, панна-футбол, уличный баскетбол, BMX-парк, паркур, воркаут-площадка, танцевальная и концертная площадки. По завершению праздника состоится фейерверк.
В 2019 году фестиваль собрал более 15 тысяч человек, в этом году планируется собрать более 20 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
Молодёжь Читы соберётся на фестиваль уличной культуры
Общество, Фото:
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