Молодёжь Читы соберётся на фестиваль уличной культуры

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

«Encore fest 2020» планирует собрать более 20 тысяч представителей младшего поколения



В Чите 19 сентября в 17:00 на площади имени Ленина пройдёт фестиваль уличной культуры «Encore fest 2020» для детей, подростков и молодёжи. Проект был заявлен на участие в конкурсе «Голос Забайкалья», за который проголосовали большое количество жителей края.



В рамках «Encore fest 2020» запланирована работа спортивно-развлекательных площадок: кикер-футбол, панна-футбол, уличный баскетбол, BMX-парк, паркур, воркаут-площадка, танцевальная и концертная площадки. По завершению праздника состоится фейерверк.



В 2019 году фестиваль собрал более 15 тысяч человек, в этом году планируется собрать более 20 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

