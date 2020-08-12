 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Августа

11 Августа

Популярное

В пригороде Улан-Удэ появится спортплощадка за 7 миллионов

В пригороде Улан-Удэ появится спортплощадка за 7 миллионов
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы завершат к сентябрю

Современное мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками строят в посёлке Тулунжа, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составляет почти 5 тысяч кв. м. В составе сооружений - футбольное поле размером 30м х 60 м., беговые дорожки, спортивная площадка площадью 480 кв. м., спортивная площадка прямоугольной формы размером 30 м х 16 м., тренажёрная площадка. Площадь резинового покрытия составляет более 1400 кв. м.

Сейчас здесь закончены бетонные работы, выполнен монтаж ограждений, завершены работы по устройству резинового покрытия беговых дорожек и тренажёрной площадки. Футбольное поле покрывают синтетической травой.

Занятия спортом на этой площадке обещали сделать доступными для всех любителей активного отдыха и здорового образа жизни.

На строительство комплекса выделено 7 млн рублей из средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Подрядчик завершит работы к 1 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
спорт спортивная площадка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Режиссёр Башкирского театра кукол поставила спектакль в Улан-Удэ
Режиссёр Башкирского театра кукол поставила спектакль в Улан-Удэ
Общество, 12.08.2020
Спектакль поставлен по сказке Оскара Уайльда
Жители Бурятии активно пользуются мобильным приложением Почты России
Жители Бурятии активно пользуются мобильным приложением Почты России
Общество, 12.08.2020
Через него оформляются более 63% предзаполненных и предоплаченных отправлений
В Бурятии граффитисты разрисовали старые суда
В Бурятии граффитисты разрисовали старые суда
Общество, 12.08.2020
Преобразились суда, брошенные в Баргузинском районе
Медики «скорой» c помощью наклеек обратились к улан-удэнцам
Медики «скорой» c помощью наклеек обратились к улан-удэнцам
Общество, 12.08.2020
Врачи станции скорой помощи просят подписать номера квартир
В Бурятии просят не выгуливать свиней
В Бурятии просят не выгуливать свиней
Общество, 12.08.2020
В соседнем Забайкальском крае уничтожили более тысячи заражённых свиней
На телефон доверия Бурятской таможни позвонили только раз
На телефон доверия Бурятской таможни позвонили только раз
Общество, 12.08.2020
На телефон доверия можно сообщить о таможенниках-коррупционерах
В Иркутске полицейские помогли доставить в больницу ребёнка с ожогом
В Иркутске полицейские помогли доставить в больницу ребёнка с ожогом
Общество, 12.08.2020
Экипаж ДПС помог добраться до медучреждения без пробок
Жителям Бурятии дали советы по выбору школьной формы
Жителям Бурятии дали советы по выбору школьной формы
Общество, 12.08.2020
Одежда для школы должна обеспечить сохранение детского здоровья
Поклонникам певицы Нюши не понравился её пост про Байкал
Поклонникам певицы Нюши не понравился её пост про Байкал
Общество, 12.08.2020
Нюша высказалась по поводу нового закона о сплошных рубках леса вблизи Байкала
В Бурятии завершилась пограничная операция «Охрана-2020»
В Бурятии завершилась пограничная операция «Охрана-2020»
Общество, 12.08.2020
Во время операции поймали более 40 нарушителей
В Бурятии лесники и волонтёры убрались на берегу Витима
В Бурятии лесники и волонтёры убрались на берегу Витима
Общество, 12.08.2020
Отдыхающих призывают забирать мусор с собой
Туристы на Байкале сбежали от инспекторов, бросив свой лагерь
Туристы на Байкале сбежали от инспекторов, бросив свой лагерь
Общество, 12.08.2020
Отдыхающие незаконно разбили лагерь на Сарайском пляже Ольхона
В Бурятии медведи оставляют на деревьях «письмена»
В Бурятии медведи оставляют на деревьях «письмена»
Общество, 12.08.2020
Таким образом они обозначают свою среду обитания
Волонтёры со всей страны взяли отпуска, чтобы убраться на Байкале в Бурятии
Волонтёры со всей страны взяли отпуска, чтобы убраться на Байкале в Бурятии
Общество, 12.08.2020
В Бурятии завершилась большая трёхдневная уборка берегов Байкала

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^