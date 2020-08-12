В пригороде Улан-Удэ появится спортплощадка за 7 миллионов

Работы завершат к сентябрю



Современное мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками строят в посёлке Тулунжа, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составляет почти 5 тысяч кв. м. В составе сооружений - футбольное поле размером 30м х 60 м., беговые дорожки, спортивная площадка площадью 480 кв. м., спортивная площадка прямоугольной формы размером 30 м х 16 м., тренажёрная площадка. Площадь резинового покрытия составляет более 1400 кв. м.



Сейчас здесь закончены бетонные работы, выполнен монтаж ограждений, завершены работы по устройству резинового покрытия беговых дорожек и тренажёрной площадки. Футбольное поле покрывают синтетической травой.



Занятия спортом на этой площадке обещали сделать доступными для всех любителей активного отдыха и здорового образа жизни.



На строительство комплекса выделено 7 млн рублей из средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Подрядчик завершит работы к 1 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

