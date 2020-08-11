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В Улан-Удэ усилят контроль за выбросами объектов теплоэнергетики

В Улан-Удэ усилят контроль за выбросами объектов теплоэнергетики
Общество,  Фото:управление по информационной политике
В городской администрации прошло совещание по вопросам снижения выбросов в атмосферу

В администрации Улан-Удэ обсудили производственную программу по снижению выбросов в атмосферу объектов Улан-Удэнского энергетического комплекса. В совещании приняли участие представители исполнительных и территориальных органов власти, теплоэнергетики, общественники и др.

В рамках проектного офиса «Воздух», созданного по инициативе мэра города Игоря Шутенкова, рабочая группа займётся вопросами повышения эффективности очистки выбросов объектов теплогенерации. В частности, эксперты оценят существующие системы очистки выбросов в атмосферу и их потребность в модернизации. Рассматривается вариант установки системы слежения за соблюдением технологического режима на каждой трубе ПАО «ТГК-14», работающей в режиме реального времени. Кроме того, будет разработана дорожная карта по проектированию и строительству теплотрасс и по производству бездымного полукокса на городских котельных.

В 2020 году среднемесячная концентрация бензапирена в атмосферном воздухе превысила предельную допустимую концентрацию в 30,2 раза, отметил председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев в ходе совещания.

По данным министерства природных ресурсов Бурятии, основными источниками грязного воздуха являются предприятия теплоэнергетики, котельные, печи частного сектора, автотранспорт и лесные пожары. Также в атмосферу города попадают вещества из 3467 промышленных источников загрязнения. Самыми значимыми предприятиями с точки зрения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по данным сводного проекта предельно-допустимых выбросов Улан-Удэ являются: ТЭЦ-1 (более 33%), ТЭЦ-2 (19%), Улан-Удэнский энергетический комплекс (17,5%.), Улан-Удэнский авиационный завод (5%), Улан-Удэстальмост (4,4%), ЛВРЗ (2,1%).

- Защита атмосферы от тепловых выбросов должна быть направлена на снижение объёмов газовых выбросов. В том числе, необходимо применение методов, способов и средств, ограничивающих объёмы выбросов газа и подачи его в промысловую газосборочную сеть, обеспечение соблюдения экологических нормативов проектируемыми объектами и сооружениями, максимально возможное изменение топливных режимов тепловых энергетических установок в пользу экологически чистых видов топлива и режимов его снижения, – отметил Сергей Гашев.

Представители ПАО «ТГК-14» рассказали о проводимых экологических мероприятиях. С 2010 г по 2015 г. на ТЭЦ-1 были заменены все золоуловители на эмульгаторы 2-го поколения с КПД 99%. На ТЭЦ-2 до 2024 энергетики заменят блочные циклонные уловители на эмульгаторы 2-го поколения. Это позволило снизить содержание загрязняющих веществ на источниках с 2011 по 2019 г. на 35-40%.

- Несмотря на это, мы видим ухудшение состояния воздуха в городе Улан-Удэ. Готовы принять участие в работе проектном офисе со своими предложениями и специалистами. Есть у нас наработки. Также в мероприятия предлагаем включить учёт и отслеживание объёмов влияния источников загрязнения в городе. Включая мелкие котельные и частный сектор. На законодательном уровне рассмотреть возможность введения платы за выбросы загрязняющих веществ для частного сектора, – сообщил директор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Владимир Кружихин.

Кроме того, теплоэнергетики отметили, что необходимо пересчитать процент влияния ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Поскольку эти данные берутся от зарегистрированных предприятий, а в городе, по их мнению, незарегистрированных источников загрязнения гораздо больше. Эксперты пришли к выводу, что информацию по выбросам необходимо актуализировать. Для этого, совместными усилиями городской администрации и минприроды Бурятии ведётся работа по разработке технического задания для проведения научно-исследовательской работы «Определение эффективности по применению современных технологий и инновационных разработок по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников» в границах города. Ожидаемые результаты от работы – это одобренное на межведомственной комиссии по вопросам загрязнения атмосферного воздуха на территории республики техническое решение по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников.

Кроме того, запланировано совместное тестирование различных видов топлива. В том числе бездымного топлива, предоставленного Сибирской угольной энергетической компанией, с проведением необходимых замеров. По итогу тестирования будут получены результаты замеров выбросов загрязняющих веществ и проведён сравнительный анализ показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания различных видов топлива.

В ходе совещания обсуждались и другие проблемы по негативному воздействию на атмосферный воздух. В том числе недостаточность финансирования ресурсоснабжающей организации мероприятий по экологической политике. Также дорогое техприсоединение к сетям ТГК-14, что по словам улан-удэнских предпринимателей, ведёт к строительству новых автономных источников загрязнения – котельных. Представители ТГК-14 подчеркнули, что все тарифы согласованы с регулятором, то есть с региональной службой по тарифам.

- Самое главное, что даст большой толчок к улучшению экологической обстановки города – это окончание строительства ТЭЦ-2. Труба находится по «розе ветров» очень удачно, достаточно далеко. Будет возможность разгрузить Улан-Удэнскую ТЭЦ-1. Она останется на минимальной технической нагрузке, – отметил Владимир Кружихин.

В завершении совещания первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский отметил, что в настоящее время разработан 1-й этап проекта по переводу потребителей мкр Стеклозавод на ТЭЦ-1. Это позволит закрыть четыре котельные: в 10-м квартале, в мкр Стеклозавод, котельные республиканского психоневрологического диспансера и республиканского противотуберкулезного диспансера. В перспективе появится возможность в подключении частного сектора к централизованным сетям теплоснабжения.

Напомним, что проектный офис «Воздух» ведёт работу по всем направлениям, связанным с проблемой загрязнения атмосферного воздуха. В частности, сформированы две постоянные рабочие группы – «технологическая» (по технологиям и теплоэнергетике) и «мониторинг» (по замерам и мониторингу состояния воздуха). В них участвуют учёные, экологи, федеральные и республиканские ведомства. Работа идёт по девяти направлениям. В частности, подготовка комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферу, мониторинг состояния атмосферного воздуха, развитие инфраструктуры и др.
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