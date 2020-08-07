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Вузам Иркутской области выделили дополнительные бюджетные места

Вузам Иркутской области выделили дополнительные бюджетные места
Общество,  Фото:pixabay.com
Регион получил ещё 145 мест

Минобрнауки России утвердило контрольные цифры приёма на бюджетные места в российских вузах. Иркутской области выделено 145 дополнительных бюджетных мест: 117 – по направлениям бакалавриата, 26 – по специальностям специалитета, два - по направлениям магистратуры. Всего на 2020/2021 учебный год в университетах Иркутской области для абитуриентов предусмотрено более 10 тысяч бюджетных мест.

Дополнительные бюджетные места получили не все университеты. В рамках конкурса, проведённого Минобрнауки России, был сформирован рейтинг, который учитывался при распределении. В их число вошли: Иркутский государственный университет, Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутский национальный исследовательский технический университет и Байкальский государственный университет.

- Для подготовки кадров по специальности «Образование и педагогические науки» в этом году выделено 946 мест по направлениям балакавриата и 30 – по направлениям магистратуры. Это на 241 больше, чем в прошлом году. Места распределены по вузам области, которые готовят соответствующих специалистов, - отметили в министерстве образования Иркутской области.


По информации правительства Иркутской области
вузы
 
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