В селе состоялся престольный праздник
В селе Малый Куналей Бичурского района в день иконы Божьей Матери Владимирская состоялся престольный праздник прихода. Литургию совершил благочинный Мухоршибирского церковного округа и настоятель прихода иерей Рустик Сидинкин, сообщили в пресс-службе Бурятской митрополии.
На праздничном богослужении молились жители села и гости из соседних сёл.
После литургии был совершен крестный ход.
На праздничной трапезе для всех прихожан настоятель прихода выразил надежду на то, что жители села приступят к постройке нового храма. Приход существует больше 20 лет, а сейчас ютится в старом здании сельского совета.
В Бурятии прошёл крестный ход по Малому Куналею
Общество, Фото:
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