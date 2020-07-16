В Бурятии прошёл крестный ход по Малому Куналею

В селе состоялся престольный праздник



В селе Малый Куналей Бичурского района в день иконы Божьей Матери Владимирская состоялся престольный праздник прихода. Литургию совершил благочинный Мухоршибирского церковного округа и настоятель прихода иерей Рустик Сидинкин, сообщили в пресс-службе Бурятской митрополии.



На праздничном богослужении молились жители села и гости из соседних сёл.



После литургии был совершен крестный ход.



На праздничной трапезе для всех прихожан настоятель прихода выразил надежду на то, что жители села приступят к постройке нового храма. Приход существует больше 20 лет, а сейчас ютится в старом здании сельского совета.

