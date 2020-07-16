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В Бурятии прошёл крестный ход по Малому Куналею

В Бурятии прошёл крестный ход по Малому Куналею
Общество,  Фото:www.uud-eparh.ru
В селе состоялся престольный праздник

В селе Малый Куналей Бичурского района в день иконы Божьей Матери Владимирская состоялся престольный праздник прихода. Литургию совершил благочинный Мухоршибирского церковного округа и настоятель прихода иерей Рустик Сидинкин, сообщили в пресс-службе Бурятской митрополии.

На праздничном богослужении молились жители села и гости из соседних сёл.

После литургии был совершен крестный ход.

На праздничной трапезе для всех прихожан настоятель прихода выразил надежду на то, что жители села приступят к постройке нового храма. Приход существует больше 20 лет, а сейчас ютится в старом здании сельского совета.
православие крестный ход
 
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