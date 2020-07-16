В Бурятии стартовала кормозаготовительная кампания

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

К заготовке кормов приступили в 5 районах республики



В Бурятии Бичурский, Джидинский, Кабанский, Тарбагатайский и Кяхтинский районы приступили к заготовке кормов. Основная кормозаготовительная кампания в республике стартует в конце июля - начале августа и плавно перейдёт в уборочную зерновых, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ.



В Тарбагатайском районе одной из первых кормозаготовку начала сельхозорганизация ООО «Куйтунское». Скошено и убрано однолетних трав на сено 60 га, с них заготовлено 37,2 тонны, на сенаж однолетних трав заготовлено 108 тонн с 50 га.



В хозяйстве используют прогрессивные технологии, при которых траву скашивают косилками, затем грабельная машина формирует валки. Валки подбираются и одновременно прессуются в форме рулонов пресс-подборщиками. Прессованное сено транспортируется, а затем упаковывается в плёнку – фактически сено консервируется. Таким образом, получается сенаж – герметично упакованный высокопитательный корм, приготовленный из просушенных до 50-55% влажности трав. За день здесь производят 100 рулонов за день. По словам руководителя Григория Мясникова, применение прогрессивных технологий позволяет в засуху обеспечить животноводство кормами в полном объёме.



Среди районов республики в кормозаготовку активно вошёл и Бичурский район. Здесь 835 га естественных сенокосов. Сено убрано с площади 665 га, заготовлено 1270 тонн или 3,7% от плана.



- Идёт заготовка с культурных сенокосов, всего скошено 170 га, убрано со 115 га, всего заготовлено 218 тонн. Из сельскохозяйственных организаций кормозаготовкой заняты ООО «Еланская гречиха», ООО «Победа», СПК «Ключи». ООО «Восход», ООО «Бичура», КФХ Эрматов Т.Т., КФХ Селиванов А.С.: провели скашивание, убрать корма с угодий препятствуют осадки, - уточнили в управлении сельским хозяйством Бичурского района.



Два хозяйства Джидинского района КФХ Кудрявцев А.И. и КФХ Терехов А.И. приступили к кормозаготовке. Всего на территории района скошено 33 га, убрано сено с площади 22 га, заготовлено 18 тонн, план заготовки сена в районе составляет 24738 тонн.



Сбор кормовых, сообщают в администрации Кабанского района, начался на днях. Главное, по словам начальника отдела сельского хозяйства Сергея Балдакова, «не упустить момент, когда трава набрала максимум полезных веществ и питательности. За лето с одной и той же площади можно успеть сделать два сбора кормовых и, чтобы второй укос был продуктивным, необходимо начинать пораньше первый».



Всего в Кабанском районе скошено и убрано 30 га, убрано сена с площади 350 га, заготовлено 665 тонн или 0,9% от плана. План заготовки сена в районе составляет 17485 тонн. Из сельскохозяйственных организаций кормозаготовкой заняты ФГУП «Байкальское», СПК «Твороговский», КФХ Суранов Н.Я., КФХ Меньтюкова Л.В.



В Кяхтинском районе к кормозаготовке приступили только в КФХ Красиков Г.М. из планируемой площади 130 га он скосил 10 га, заготовил 20 тонн сена.

