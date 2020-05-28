В Забайкалье пройдёт открытый турнир по Counter-strike

Регистрация команд заканчивается 5 июня



Открыта регистрация на открытый кибертурнир Забайкальского края «PantheOn» по дисциплине «Counter-strike: GlobalOffensive 5х5». Заявки принимаются до 5 июня. Отборочные этапы и финальные матчи турнира пройдут с 8 по 19 июня.



Согласно положению о соревнованиях к участию допускаются лица, достигшие 14 лет и имеющие аккаунт в Steam с «Counter-strike: GlobalOffensive». Соревнование пройдёт в двух возрастных группах: 14-17 лет, 18+. Попробовать свои силы в кибертурнире могут сформированные заранее команды по формату «Team» (5 человек).



По итогам турнира команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками, медалями и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.



Возрастное ограничение 18+

