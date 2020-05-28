Регистрация команд заканчивается 5 июня
Открыта регистрация на открытый кибертурнир Забайкальского края «PantheOn» по дисциплине «Counter-strike: GlobalOffensive 5х5». Заявки принимаются до 5 июня. Отборочные этапы и финальные матчи турнира пройдут с 8 по 19 июня.
Согласно положению о соревнованиях к участию допускаются лица, достигшие 14 лет и имеющие аккаунт в Steam с «Counter-strike: GlobalOffensive». Соревнование пройдёт в двух возрастных группах: 14-17 лет, 18+. Попробовать свои силы в кибертурнире могут сформированные заранее команды по формату «Team» (5 человек).
По итогам турнира команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками, медалями и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
Возрастное ограничение 18+
В Забайкалье пройдёт открытый турнир по Counter-strike
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Регистрация команд заканчивается 5 июня
Дом отца-одиночки и его четверых детей сгорел так быстро, что спасти ничего не удалось
Перед приёмом детей в лагерях усилены меры по дезинфекции и обеззараживанию помещений
Выплаты будут производиться на каждого ребёнка вне зависимости от очерёдности рождения
Окинский район отметил 80-летие
Верующие смогут присоединиться к ретриту Маани дугана только в Интернете
Концерт состоится в день рождения Республики Бурятия
16-летний парень живёт самостоятельно, а его холодильник полон продуктов
Летняя оздоровительная компания состоится, но на особых условиях
За сутки выявлено 8,3 тысячи заболевших
Библиотека Бурятии проведёт онлайн-квартирник «Страшные сказки»
В отделе редких и ценных книг Национальной библиотеке есть удивительные экземпляры. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии прокомментировали предложение о продлении режима самоизоляции до середины июня
«Это работа будущего», - сообщили в Роспотребнадзоре
Её запечатлели на камеру на улице Жердева