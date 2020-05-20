В Бурятии военные сносят ветхие здания

Запланировано разрушить более 15 объектов



Военные инженеры приступили к сносу опасных, ветхих зданий и сооружений бывших воинских частей в Бурятии.



На первом этапе работ с помощью тяжёлой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения (ИМР), крана манипулятора войскового, крана стрелы (КС-45722) было разрушено два здания на территории танкового соединения. Второй этап начнётся в конце мая.



Всего спланировано разрушить более 15 зданий на территории станции Дивизионная, в отдельном танковом соединении и за его пределами.



Специально для этого сформировано сводное подразделение численностью до 10 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации тяжёлой инженерной техники.



Проделанная работа позволит избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

