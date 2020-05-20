 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Мая

19 Мая

Популярное

В Бурятии военные сносят ветхие здания

В Бурятии военные сносят ветхие здания
Общество, 
Запланировано разрушить более 15 объектов

Военные инженеры приступили к сносу опасных, ветхих зданий и сооружений бывших воинских частей в Бурятии.

На первом этапе работ с помощью тяжёлой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения (ИМР), крана манипулятора войскового, крана стрелы (КС-45722) было разрушено два здания на территории танкового соединения. Второй этап начнётся в конце мая.

Всего спланировано разрушить более 15 зданий на территории станции Дивизионная, в отдельном танковом соединении и за его пределами.

Специально для этого сформировано сводное подразделение численностью до 10 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации тяжёлой инженерной техники.

Проделанная работа позволит избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие ветхое жилье
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Кижингинском районе Бурятии выписали первых вылечившихся от COVID-19
В Кижингинском районе Бурятии выписали первых вылечившихся от COVID-19
Общество, 20.05.2020
Первых выздоровевших жителей района выписали во вторник
В Бурятию идёт летняя погода
В Бурятию идёт летняя погода
Общество, 20.05.2020
В ближайшие дни ожидается потепление
9 тысяч жителей Бурятии обратились к приставам онлайн
9 тысяч жителей Бурятии обратились к приставам онлайн
Общество, 20.05.2020
С момента временного прекращения личного приёма граждан в структурных подразделениях республиканской службы судебных приставов прошло два месяца
В Бурятии военные сносят ветхие здания
В Бурятии военные сносят ветхие здания
Общество, 20.05.2020
Запланировано разрушить более 15 объектов
Военные связисты в Бурятии провели тысячу тренировок
Военные связисты в Бурятии провели тысячу тренировок
Общество, 20.05.2020
Тренировки проходили для поддержания системы связи
В Иркутской области инспектор ГИБДД спас кота с дерева
Общество, 20.05.2020
Кот просидел на дереве несколько дней
В Улан-Удэ наградили росгвардейцев, поймавших таранившего АЗС водителя
В Улан-Удэ наградили росгвардейцев, поймавших таранившего АЗС водителя
Общество, 20.05.2020
Мужчина пытался протаранить АЗС на улице Приречная
Работники Этнографического музея в Улан-Удэ: «Животные соскучились по посетителям»
Работники Этнографического музея в Улан-Удэ: «Животные соскучились по посетителям»
Общество, 20.05.2020
Что нового произошло в музее за время режима самоизоляции, какие выставки здесь планируют в будущем провести, рассказали специалисты музея. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ выпускники БГУ назвали новый фасад вуза «вырвиглазным»
В Улан-Удэ выпускники БГУ назвали новый фасад вуза «вырвиглазным»
Общество, 20.05.2020
«Он выглядел, скажем прямо, бедно. А сейчас он выглядит дёшево», - отмечают пользователи
В Забайкальском крае скончался ещё один больной с коронавирусом
В Забайкальском крае скончался ещё один больной с коронавирусом
Общество, 20.05.2020
Мужчина был подключён к ИВЛ с начала лечения
Работающим пенсионерам продлили больничные
Работающим пенсионерам продлили больничные
Общество, 20.05.2020
Электронные больничные необходимы для того, чтобы пенсионеры в полной мере могли соблюдать режим самоизоляции
В Улан-Удэ не утихают дискуссии по поводу уничтожения кустарников
В Улан-Удэ не утихают дискуссии по поводу уничтожения кустарников
Общество, 20.05.2020
Одним из вариантов, который спас бы кустарники, могла стать высадка яблонь между полос автодороги  
В Бурятии лесники спасли застрявшую в бочке сову
В Бурятии лесники спасли застрявшую в бочке сову
Общество, 20.05.2020
Сова попала в ловушку, из которой сама бы не выбралась
Большинство жителей Бурятии тратят на машину до 10 тысяч рублей в месяц
Большинство жителей Бурятии тратят на машину до 10 тысяч рублей в месяц
Общество, 20.05.2020
Лишь единицы заявили, что тратят на обслуживание автомобиля огромные суммы
В Улан-Удэ продолжается озеленение по программе «Зелёный город»
В Улан-Удэ продолжается озеленение по программе «Зелёный город»
Общество, 20.05.2020
На Левом берегу высадили яблони, клёны и тополя

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^