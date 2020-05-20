Запланировано разрушить более 15 объектов
Военные инженеры приступили к сносу опасных, ветхих зданий и сооружений бывших воинских частей в Бурятии.
На первом этапе работ с помощью тяжёлой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения (ИМР), крана манипулятора войскового, крана стрелы (КС-45722) было разрушено два здания на территории танкового соединения. Второй этап начнётся в конце мая.
Всего спланировано разрушить более 15 зданий на территории станции Дивизионная, в отдельном танковом соединении и за его пределами.
Специально для этого сформировано сводное подразделение численностью до 10 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации тяжёлой инженерной техники.
Проделанная работа позволит избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные сносят ветхие здания
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первых выздоровевших жителей района выписали во вторник
В ближайшие дни ожидается потепление
С момента временного прекращения личного приёма граждан в структурных подразделениях республиканской службы судебных приставов прошло два месяца
Запланировано разрушить более 15 объектов
Тренировки проходили для поддержания системы связи
Кот просидел на дереве несколько дней
Мужчина пытался протаранить АЗС на улице Приречная
Что нового произошло в музее за время режима самоизоляции, какие выставки здесь планируют в будущем провести, рассказали специалисты музея. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
«Он выглядел, скажем прямо, бедно. А сейчас он выглядит дёшево», - отмечают пользователи
Мужчина был подключён к ИВЛ с начала лечения
Электронные больничные необходимы для того, чтобы пенсионеры в полной мере могли соблюдать режим самоизоляции
Одним из вариантов, который спас бы кустарники, могла стать высадка яблонь между полос автодороги
Сова попала в ловушку, из которой сама бы не выбралась
Лишь единицы заявили, что тратят на обслуживание автомобиля огромные суммы
На Левом берегу высадили яблони, клёны и тополя