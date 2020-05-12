Ранее планировалось, что контрольно-пропускной пункт на въезде в Улан-Удэ проработает до конца недели
Сегодня, 12 мая, республиканский оперативный штаб по коронавирусу принял решение о закрытии пункта контроля на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ с сегодняшнего дня.
- Такое решение вызвано послаблением санитарно-эпидемиологического режима, - сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.
Отметим, только сегодня мэрия Улан-Удэ анонсировала продление работы до 17 мая, то есть до конца недели. Однако в седьмом часу вечера во вторник появилась информация, что КПП на Верхней Берёзовке закрыт.
За 13 дней работы КПП на Верхней Берёзовке было проверено более 6,6 тысяч автомобилей и составлено свыше 27 протоколов по ст. 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». 123 автомобиля были возвращены назад из-за отсутствия веской причины для выезда.
Фоторепортаж, как работал круглосуточный КПП, можно посмотреть по ссылке.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе здесь поймали мужчину, объявленного в федеральный розыск.
КПП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ закрыли уже сегодня
Общество, Фото:
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