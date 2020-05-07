В Улан-Удэ на КПП поймали объявленного в федеральный розыск

Через КПП на Верхней Берёзовке прошло уже больше девяти тысяч человек
В Улан-Удэ накануне на контрольно-пропускном пункте на Верхней Березовке в ходе замера температуры и проверки разрешающих документов задержали мужчину. Оказалось, что у него отсутствуют какие-либо документы. Когда полицейский стал устанавливать его личность, выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске.
- При выезде из Улан-Удэ был задержан гражданин 1993 года рождения, находящийся в федеральном розыске по ст. 228 УК РФ – это незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. В результате он был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции, - сообщил замначальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.
Пост контроля на Верхней Берёзовке начал работу 29 апреля для того, чтобы ограничить въезд и выезд инфицированных коронавирусом людей.
За восемь дней через КПП прошло 4 172 автомобиля и 9 350 человек. Составлено 14 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ - Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. 65 автомобилей были возвращены домой из-за отсутствия веской причины для выезда.
- В случае, если у человека зафиксирована повышенная температура, через 2-3 мин мы повторно замеряем температуру, чтобы получить более точные данные. Для осмотра организован обсерватор, для удобной работы дежурных на посту есть навес с прокладкой сетей электроснабжения. Также установлен штабной автобус для организации работы поста в круглосуточном режиме. Установлены два биотуалета, - отметил Дмитрий Федоров.
Если у человека разрешительные документы не зарегистрированы на сайте «Работающая Бурятия», то данные вносятся в журнал регистрации. Всего в журнал внесли данные 478 автомобилистов.
На посту ежедневно дежурят два сотрудника ГИБДД и один сотрудник МВД и посменно 10 сотрудников администрации Улан-Удэ, два представителя исполнительных органов госвласти, сообщили в управлении по ЧС.
В Улан-Удэ на КПП поймали объявленного в федеральный розыск
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в Улан-Удэ
Всего в стране свыше 177 тысяч случаев заболевания COVID-19
Синоптики прогнозируют местами осадки
«КамАЗ» способен преодолевать канавы, подъёмы и уклоны
Через КПП на Верхней Берёзовке прошло уже больше девяти тысяч человек
Всего раздадут более 160 тысяч георгиевских ленточек
Маски от благотворителей отправят домам-интернатам
С помощью беспилотника можно будет отслеживать миграцию животных
Дид Хамбо лама лично призвал верующих не ездить в этом году в родные сёла и улусы
Улица в честь Героя появилась в районе Батарейки в 1965 году
К акции может присоединиться любой желающий
Иннокентий Михайлович Михайлов с радостью смотрел концерт с балкона
Инесса Ширапова 10 лет прожила в Китае, затем переехала в крупнейший город Новой Зеландии
Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда
Студенты в республике завершат учёбу по графику, но с некоторыми особенностями