На КПП в Улан-Удэ разворачивают водителей с температурой

Как сообщал «Байкал-Daily», на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ установили круглосуточный контрольно-пропускной пост. Здесь останавливают автомобилистов, уточняя причину въезда или выезда. Также производится замер температуры.
Так, сегодня был выявлен водитель с температурой. На место были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи, которые в специально оборудованной палатке взяли у него анализы. Мужчина не продолжил свой путь, его отправили на изоляцию.
- Задача пункта – ограничить въезд и выезд инфицированных коронавирусом людей. Основная причина, почему КПП организовали именно на Верхней Берёзовке, заключается в том, чтобы снять посты ГИБДД с Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского районов и направить сюда. И для того, чтобы не допустить проникновения инфекции в районы, на других выездах с территории Улан-Удэ будут дежурить сельские районы, — сообщал в четверг замначальника управления по ЧС администрации города Дмитрий Федоров.
Круглосуточный контроль на Верхней Берёзовке обеспечивают полицейские, а также сотрудники администрации Улан-Удэ. При отсутствии симптомов коронавируса проезжающие смогут беспрепятственно продолжить путь к пункту назначения. Но, как подчеркивают в управлении по ЧС, причина для въезда в город или выезда должна быть веской. Желающих порыбачить или отдохнуть на Байкале разворачивают и отправляют обратно.
Напомним, глава Бурятии обращался к жителям республики с рекомендацией соблюдать все меры предосторожности и избегать общения с посторонними людьми и соседями, ограничить использование общественного транспорта. Гражданам старше 65 лет следует ездить на дачи только на частном автотранспорте. Также жителей Бурятии обязали носить маски в общественных местах
На сегодня в республике зарегистрировано 355 случаев заражения коронавирусом.