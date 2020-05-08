На севере Бурятии откроются обсерваторы

В обсерваторы направляются здоровые граждане, которые прибыли из других стран и регионов и не могут соблюдать режим изоляции дома
Ещё в двух районах Бурятии – Северо-Байкальском и Муйском – планируется открытие обсерваторов. Об этом сообщила накануне в видеообращении министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
- Продолжается работа по открытию обсерваторов. Мы открываем обсерватор на севере Бурятии – в Северобайкальске, остались небольшие подготовительные мероприятия, и мы гостиницу «Турист» в городе Северобайкальск откроем. Также в Муйском районе продолжается работа по открытию обсерватора. Мероприятия для изоляции тех, кто не может находиться дома, и у кого есть родственники, особенно пожилые, в республике проводятся, - сказала министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля в Северо-Байкальском районе выявили коронавирус у супружеской пары. В Муйском районе первый заболевший также появился в конце апреля.
На 8 часов 8 мая, в республике в семи обсерваторах находятся 195 человек. В том числе в центре медицинской реабилитации детской республиканской клинической больницы в Сотниково - 50 человек, в социально-оздоровительном отделении госпиталя ветеранов войн – 16, в Центре восточной медицины на Верхней Берёзовке – 22 человека, в Горячинске – 22, в «Оранж Хаусе» - 26, в Кижингинском районе – 22 человека, в Прибайкальском районе – 37 человек.
Все прибывающие в Бурятию из-за границы и из других регионов получают постановление об обязательной изоляции на две недели.
- В обсерваторы направляются здоровые граждане, которые прибыли из зарубежных стран и других регионов страны, не имеют признаков заболеваний, и в силу каких-либо причин не могут соблюдать режим изоляции у себя дома. Гостям обсерватора на 14 дней обеспечиваются изоляция и медицинское наблюдение. Всем постояльцам выдается больничный, - сообщили накануне в пресс-службе правительства.
Обсервируемым проводят обязательное лабораторное обследование на COVID-19.
Покинуть территорию обсерватора в течение 14 дней нельзя. Также запрещено покидать свои комнаты, даже принимать пищу нужно в своей палате. Чтобы не допустить распространения инфекции, он круглосуточно охраняется. Внутрь не допускаются даже родственники. Медицинский персонал точно так же живет при обсерваторах и не покидает территорию.
- За нарушения карантина грозит административная или, в случае смерти одного или более людей, уголовная ответственность. Из обсерватора выписываются спустя 14 дней. В случае появления симптомов заболевания, пациента незамедлительно госпитализируют в инфекционный стационар, - отметили в пресс-службе правительства.
Обсерваторы не опасны для жителей домов, расположенных рядом.
Помещения обсерватора выбираются по ряду критериев, исходя из обеспечения эпидемиологической безопасности близлежащих территорий:
- предпочтение отдаётся отдельно стоящему зданию
- все помещения регулярно подвергаются тщательной дезобработке
- палаты рассчитаны на небольшое количество человек
- здание охраняется круглосуточно.
На сегодня в Бурятии 548 случаев заражения коронавирусом.
На севере Бурятии откроются обсерваторы
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