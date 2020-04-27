Коронавирус добрался до Муйского района Бурятии

В Муйском районе Бурятии зарегистрирован первый случай заражения COVID-19, сообщили сегодня в республиканском оперштабе.
23 апреля заболевший прибыл из Москвы в посёлок Таксимо. Он находился на изоляции в домашних условиях. 24 апреля были отобраны анализы на новую коронавирусную инфекцию и направлены для исследования в Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии. Анализ оказался положительным.
В настоящее время заболевший госпитализирован в инфекционное отделение Муйской центральной районной больницы.
- Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий определение круга контактных лиц и дезинфекцию в очагах, - уточнили в республиканском оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», также два первых случая заражения коронавирусом подтвердились в Северо-Байкальском районе.
На утро 27 апреля в Бурятии было 227 случаев заражения коронавирусом.
Итого список районов, где есть заражённые коронавирусом, выглядит следующим образом: Улан-Удэ, Прибайкальский, Баргузинский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Заиграевский, Иволгинский, Еравнинский, Джидинский, Бичурский, Муйский, Северо-Байкальский.