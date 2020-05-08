За сутки обнаружили 30 новых больных COVID-2019
В Бурятии за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 30 новых больных. Накануне было 518 случаев заражения COVID-2019, на утро 8 мая их число выросло до 548. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.
В том числе за весь период выздоровели и завершили лечение 162 человека, только за прошедшие сутки выписали 18 человек. Также в статистику входят четыре смерти (6 апреля, 14 апреля, 28 апреля и 29 апреля).
В инфекционных стационарах остаются 256 больных с коронавирусом. В их числе 30 детей (у двоих диагностирована пневмония). Число госпитализированных детей выросло: накануне их было 28. На амбулаторном лечении находится 126 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания, из них в специальном пансионате – 77 человек.
В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации лежат семь тяжёлых больных с COVID-19, из них один 89-летний пациент – на аппарате ИВЛ.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1619 человека, все лабораторно обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о первом заразившемся в отдалённом Курумканском районе. Этот пациент прилетел из Москвы.
С 10 мая в Бурятии смягчат ограничительные меры и разрешат открыться ряду предприятий – от мебельных магазинов до автомоек.
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 550
Происшествия, Фото:
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