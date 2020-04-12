«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Иволгинского дацана
11 апреля, в субботу, ламы Иволгинского дацана Бурятии провели ритуал «Лусад» - подношение хозяевам воды.
- Ритуал почитания духов воды входит в число предназначенных для достижения каких-либо временных целей, будь то ниспослание дождя для обильных урожаев, устранения проблем, испрашивание счастья и мира для жителей той или иной местности. Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов» (луусын буудал - бур.). В эти дни наиболее благоприятно оказывать им почитание, - сообщали в пресс-службе Иволгинского дацана.
В буддийских трактатах говорится о великом множестве необычных существ, классифицируемых как «Восемь классов мирских богов и демонов», одним из которых является класс водных духов (наги - санскр.). Считается, что духи воды не терпят загрязнения сферы их обитания, то есть рек, озёр, ключей и других водоёмов.
Для участия в ритуале необходимо было принести молоко, взятое от красной коровы или белой козы, можно просто свежее молоко, не в тетрапакетах, а также печенье и сладости. Кроме того, следовало хотя бы за день до этого не есть чеснок, лук, мясо.
Верующих просили соблюдать масочный и дистанционный режимы - не менее 1,5 м друг от друга. Но также можно было остаться дома, а свои имена и пожертвования можно было направить на номер кассира Согчен дугана.
Ламы Бурятии провели ритуал подношения хозяевам воды. Фоторепортаж
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