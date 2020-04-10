В Бурятии артиллеристы поразили вражеские цели

Более тысячи огневых задач выполнили артиллеристы в ходе полевого выхода
В Бурятии на общевойсковом полигоне Бурдуны завершился масштабный полевой выход соединений, воинских частей и подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа.
Артиллеристы совершенствовали навыки решения индивидуальных задач боевой стрельбы с огневых позиций разной степени сложности, в том числе в условиях ограниченного времени и с применением различных типов боеприпасов.
Также военные выполняли нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению.
- Особое внимание уделялось мобильности боевых расчетов, четкое выполнение нормативов и задач в строго отведенное для этого время. В целях совершенствования навыков ведения артиллерийского огня, не менее 50 процентов занятий было проведено ночью. Всего к полевому выходу было привлечено около тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения и военной техники, - сообщили в пресс-службе ВВО.
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