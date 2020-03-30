В Бурятии нетрезвый водитель доказывал, что не пил за рулём

Нарушителя оштрафовали на 200 тысяч рублей



51-летний житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в нарушении ПДД за езду в нетрезвом виде.



Установлено, что в феврале 2019 года мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль остановлен сотрудниками ГИБДД, проведено освидетельствование.



- В ходе расследования и в суде мужчина вину не признавал, утверждая, что употребил алкоголь сразу после остановки сотрудниками полиции. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, указанные доводы были опровергнуты, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу.

