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В Бурятии нетрезвый водитель доказывал, что не пил за рулём

В Бурятии нетрезвый водитель доказывал, что не пил за рулём
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушителя оштрафовали на 200 тысяч рублей

51-летний житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в нарушении ПДД за езду в нетрезвом виде.

Установлено, что в феврале 2019 года мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль остановлен сотрудниками ГИБДД, проведено освидетельствование.

- В ходе расследования и в суде мужчина вину не признавал, утверждая, что употребил алкоголь сразу после остановки сотрудниками полиции. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, указанные доводы были опровергнуты, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
ПДД суд приговор
 
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