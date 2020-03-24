Людей просят с пониманием отнестись к принятым мерам
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции личный приём в министерстве здравоохранения Бурятии временно ограничен.
Гражданам рекомендуют направлять обращения в письменном виде на официальный сайт госорганов республики http//eqov-buryatia.ru; по адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54; на адрес электронной почты: minzdravrb@govrb.ru; на факс: (3012)21-50-09
Контактные телефоны: «горячая линия» 8 (3012) 37-95-32; (3012) 21-74-50
- Просим с пониманием отнестись к принятому решению, - сообщили в пресс-службе министерства.
Как сообщал «Байкал-Daily», также приём граждан приостановили в Народном Хурале, на дистанционный режим работы перешли судебные приставы, ограничили работу суды республики.
Минздрав Бурятии приостановил личный приём граждан из-за коронавируса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По предварительным данным, произошёл несчастный случай
На следующий день он украл вещи из комнаты общежития
При обыске у него обнаружен гашиш
Людей просят с пониманием отнестись к принятым мерам
Работы ведутся ночное время
В инфекционных стационарах находится 19 человек
Дети пробуют себя в различных профессиях
Если подтвердится, что в свёртке находились наркотики, будет возбуждено уголовное дело
Музыкально-литературный час прошёл в школе при колонии
В МФЦ уверяют, что запись на месяц вперёд скоро откроется у них на сайте
Злоумышленника выдала испорченная верхняя одежда
Ангарчанка сообщила код из сообщения лжесотруднику банка
Вор спал в их номере и прятался под кроватью
Нетрезвые пассажиры сообщали официантам коды доступа к банковским картам
Вуз переходит на такое обучение с завтрашнего дня