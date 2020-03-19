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Суды Бурятии приостановили приём граждан из-за коронавируса

Суды Бурятии приостановили приём граждан из-за коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут рассматриваться дела безотлагательного характера

В соответствии с постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации и президиума Совета судей Российской Федерации личный приём граждан в судах приостановлен на период с 19 марта года по 10 апреля (включительно).

Будут рассматриваться только дела безотлагательного характера: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие, а также в порядке приказного, упрощённого производства.

Рекомендовано подавать документы только через электронные интернет- приёмные судов или по почте России.

- Подлежат выдачи на руки только исполнительные листы на основании определения обеспечительных мер, - сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

Ознакомление с материалами дел приостанавливается до 10 апреля (включительно).

Доступ в суд гражданам за исключением участников процесса ограничен.
коронавирус суд
 
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