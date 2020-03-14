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В Улан-Удэ разыскивают мужчину, не расплатившегося за алкоголь и сигареты. ВИДЕО

В Улан-Удэ разыскивают мужчину, не расплатившегося за алкоголь и сигареты. ВИДЕО
Общество,  Фото:ориентировка МВД
Грабителя запечатлела камера видеонаблюдения

В полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась директор продуктового магазина. Женщина сообщила, что неизвестный молодой человек, взял алкогольные напитки, сигареты и скрылся, не расплатившись. Ущерб составил около 1400 рублей.

- Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание злоумышленника, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

В совершении преступления подозревается молодой человек, европеец, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения. Был одет в куртку синего цвета, тёмные брюки и ботинки.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, полиция просит обращаться по телефонам: 43-02-02, 102 или 112.

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