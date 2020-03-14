В Улан-Удэ разыскивают мужчину, не расплатившегося за алкоголь и сигареты. ВИДЕО

Грабителя запечатлела камера видеонаблюдения
В полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась директор продуктового магазина. Женщина сообщила, что неизвестный молодой человек, взял алкогольные напитки, сигареты и скрылся, не расплатившись. Ущерб составил около 1400 рублей.
- Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание злоумышленника, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В совершении преступления подозревается молодой человек, европеец, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения. Был одет в куртку синего цвета, тёмные брюки и ботинки.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, полиция просит обращаться по телефонам: 43-02-02, 102 или 112.
Грабителя запечатлела камера видеонаблюдения
Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых
Два игорных заведения функционировали в течение трёх лет
У 20 тысяч жителей появится возможность подключиться сетям водоснабжения
Магазин отказался добровольно возвращать стоимость негодного смартфона
Предпринимателя привлекли к административной ответственности
Происшествие произошло 9 марта
В практических занятиях задействованы около 500 военнослужащих
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике местами небольшой снег
Акция состоится в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и других населённых пунктах
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований
Весенний праздник состоится 22 марта
Также там состоится первенство региона
Итоги командных соревнований и личного первенства станут известны завтра