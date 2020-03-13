По районам Забайкалья пройдёт фестиваль «Театральная весна. Навстречу Победе!»

Первыми площадками станут Петровск-Забайкальский и посёлки Новопавловка и Баляга



В Забайкальском крае стартует новый проект, посвящённый 75-летию Победы, – фестиваль-конкурс «Театральная весна. Навстречу Победе!». В проекте примут участие районы региона. Первым присоединился город Петровск-Забайкальский и Петровск-Забайкальский район, где фестиваль пройдёт с 16 по 21 марта.



В фестивальные дни артисты Забайкальского краевого драмтеатра сыграют 12 спектаклей. Петровчане увидят «Ревизор» (12+), «Предприятие «Мёртвые души» (12+), «Не покидай меня» (12+), «Рождество для Купьелло» (12+), а также сказки «Не хочу быть собакой» (0+) и «Волшебная лампа Аладдина» (0+). «Не хочу быть собакой» и спектакль по рассказам Василия Шукшина «Вот так и живём» (12+) посмотрят также жители посёлков Новопавловка и Баляга.



Помимо гастрольных выступлений профессиональных артистов, организаторы мероприятия дают возможность принять участие в фестивале всем желающим. Любительские театральные коллективы будут оцениваться специалистами краевого драмтеатра, после чего победители выступят в гала-концерте (0+), который состоится 21 марта на главной сцене Петровска-Забайкальского. В этот же день пройдёт торжественная церемония награждения.



Проект проводит Забайкальский краевой драматический театр совместно с минкультуры региона и региональным отделением СТД РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

