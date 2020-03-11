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В Бурятии «управляшка» незаконно сообщила фамилию должника

В Бурятии «управляшка» незаконно сообщила фамилию должника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гендиректору организации внесено представление

Как выяснила прокурорская проверка, в Кабанском районе Бурятии управляющая компания «Управдом» нарушала закон персональных данных.

Установлено, что между обществом с ограниченной ответственностью и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Селенга» ежемесячно заключаются договоры, согласно которым унитарное предприятие удерживает денежные средства из заработной платы своих работников в пользу управляющей компании за предоставленные работникам коммунальные услуги.

Однако, в нарушение закона при заключении договоров согласие граждан на распространение их персональных данных не оформлялось. Так, в ноябре 2019 года управляющая компания направила в унитарное предприятие письмо о содействии в оплате долга по коммунальным услугам. В письме раскрывались персональные данные должника и сумма задолженности.

Генеральному директору управляющей компании внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, руководитель компании привлечён к административной ответственности за разглашение информации, доступ к которой ограничен законом, в виде предупреждения.

Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

прокуратура
 
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