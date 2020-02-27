В Бурятии посоревнуются в преодолении скального рельефа

В Тарбагатайском районе пройдут республиканские соревнования по спортивному туризму



29 февраля в Бурятии состоятся открытые республиканские соревнования по спортивному туризму на скальном рельефе. Местом проведения спортивного мероприятия станет каньон и скальный массив в местности Жарчиха Тарбагатайского района.



К участию приглашаются команды вузов, ссузов, туристских клубов и всех заинтересованных лиц. Возрастные требования к участникам: старше 18 лет.



Дистанция включает пять этапов: подъём скальный (50 м), траверс (130 м), спуск скальный (50 м), навесная переправа (40 м), спуск скальный (50 м).



Работа комиссии по допуску участников начнётся 29 февраля с 9:00. В 10:00 состоится открытие соревнований и начало стартов на дистанции. Состязания продлятся до 18:00. В 18:30 будут подведены итоги соревнований и пройдёт награждение победителей. Об этом сообщает пресс-служба федерации спортивного туризма РБ.



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