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В Бурятии посоревнуются в преодолении скального рельефа

В Бурятии посоревнуются в преодолении скального рельефа
Общество,  Фото:pixabay.com
В Тарбагатайском районе пройдут республиканские соревнования по спортивному туризму

29 февраля в Бурятии состоятся открытые республиканские соревнования по спортивному туризму на скальном рельефе. Местом проведения спортивного мероприятия станет каньон и скальный массив в местности Жарчиха Тарбагатайского района.

К участию приглашаются команды вузов, ссузов, туристских клубов и всех заинтересованных лиц. Возрастные требования к участникам: старше 18 лет.

Дистанция включает пять этапов: подъём скальный (50 м), траверс (130 м), спуск скальный (50 м), навесная переправа (40 м), спуск скальный (50 м).

Работа комиссии по допуску участников начнётся 29 февраля с 9:00. В 10:00 состоится открытие соревнований и начало стартов на дистанции. Состязания продлятся до 18:00. В 18:30 будут подведены итоги соревнований и пройдёт награждение победителей. Об этом сообщает пресс-служба федерации спортивного туризма РБ.

Возрастное ограничение 0+
спорт соревнования спортивный туризм скалолазание Бурятия Тарбагатайский район. Бурятия
 
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