В Улан-Удэ почтили память воинов-афганцев

Митинг прошёл у мемориала «Чёрный тюльпан»
В Улан-Удэ у мемориала «Чёрный тюльпан» состоялся митинг, посвящённый 31-летию вывода советских войск из Афганистана.
Митинг начался с минуты молчания, после чего все присутствующие возложили цветы и венки к мемориалу.
Почтить память воинов-афганцев пришли ветераны, родные и близкие погибших военнослужащих. Также в митинге приняли участие командующий общевойсковым объединением генерал-майор Валерий Солодчук, представители правительства Бурятии, администрации Улан-Удэ, юнармейцы и военнослужащие соединений Восточного военного округа, дислоцированных в республике.
Генерал-майор Валерий Солодчук поздравил ветеранов-афганцев с годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Он отметил, что подвиг каждого бойца навечно останется в памяти Отечества.
На мемориальном комплексе «Ровесникам, ушедшим в бой», его ещё называют «Чёрный тюльпан», увековечены имена 28 земляков, навсегда оставшихся в афганских горах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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