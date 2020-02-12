В Бурятии можно найти санаторный отдых за 2450 рублей в день
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной.
В Бурятии можно найти санаторный отдых за 2450 рублей в день.
В топ-55 регионов России по дешевизне отдыха и лечения в санаториях в этом году входят Курганская область, Приморский край, Тамбовская область, Челябинская область, Липецкая область, Орловская область, Республика Марий Эл, Крым, Башкортостан, Кировская область, Вологодская область, Свердловская область, Ивановская область, Тверская область, Хакасия, Брянская область, Воронежская область, Забайкальский край, Республика Татарстан, Тульская область, Хабаровский край, Чувашия, Удмуртия, Ульяновская область, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Костромская область, Нижегородская область, Республика Алтай, Самарская область, Новгородская область, Дагестан, Псковская область, Рязанская область, Саратовская область, Ярославская область, Ленинградская область, Новосибирская область, Архангельская область, Ставропольский край, Курская область, Красноярский край, Владимирская область, Сахалинская область, Тюменская область, Калининградская область, Пензенская область, Волгоградская область, Кабардино-Балкария, Мурманская область, Мордовия, Смоленская область, Карелия, Калужская область и Бурятия.
В списке недорогих регионов России отдых в санатории обойдется от одной до двух тысяч рублей в день за проживание, питание и лечение.
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости путёвок в санатории для отдыха зимой и весной.
Бурятия вошла в 55 регионов для бюджетного оздоровительного отдыха
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подведены итоги конкурса эскизов мемориала «Дети войны»
Призами станут наборы творчества для юного художника
Среди финалистов – представители Китая и Южной Кореи
Гала-концерт традиционного межвузовского фестиваля состоится 16 апреля
Жители края стали чаще называть детей необычными и старыми русскими именами
230 кг по сумме двоеборья позволили ей занять второе место
В Бурятии можно найти санаторный отдых за 2450 рублей в день
Набор на обучение по этой специальности оказался востребованным
Путешествие испанца затянулось из-за неожиданных морозов
Их оборудовали в Баргузинском районе
Соревнования были посвящены празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Он выступит на специальном семинаре для медиков
Попугай Рома любит демонстрировать вокальные данные
Бурятские борцы готовятся к чемпионату Европы
Ученики всемирно известного датского ламы приехали в Бурятию