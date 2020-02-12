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Бурятия вошла в 55 регионов для бюджетного оздоровительного отдыха

Бурятия вошла в 55 регионов для бюджетного оздоровительного отдыха
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии можно найти санаторный отдых за 2450 рублей в день

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной.

В Бурятии можно найти санаторный отдых за 2450 рублей в день.

В топ-55 регионов России по дешевизне отдыха и лечения в санаториях в этом году входят Курганская область, Приморский край, Тамбовская область, Челябинская область, Липецкая область, Орловская область, Республика Марий Эл, Крым, Башкортостан, Кировская область, Вологодская область, Свердловская область, Ивановская область, Тверская область, Хакасия, Брянская область, Воронежская область, Забайкальский край, Республика Татарстан, Тульская область, Хабаровский край, Чувашия, Удмуртия, Ульяновская область, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Костромская область, Нижегородская область, Республика Алтай, Самарская область, Новгородская область, Дагестан, Псковская область, Рязанская область, Саратовская область, Ярославская область, Ленинградская область, Новосибирская область, Архангельская область, Ставропольский край, Курская область, Красноярский край, Владимирская область, Сахалинская область, Тюменская область, Калининградская область, Пензенская область, Волгоградская область, Кабардино-Балкария, Мурманская область, Мордовия, Смоленская область, Карелия, Калужская область и Бурятия.

В списке недорогих регионов России отдых в санатории обойдется от одной до двух тысяч рублей в день за проживание, питание и лечение.

Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости путёвок в санатории для отдыха зимой и весной.
санаторно-курортное лечение рейтинг
 
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