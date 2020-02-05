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В Бурятии немного ослабли морозы

В Бурятии немного ослабли морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 февраля по республике местами небольшой снег

Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 30-35, местами 37-42, местами по Прибайкалью и южной половине 22-27, днём 20-25, местами 12-17 мороза.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 31-33, днём 20-22 мороза.
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