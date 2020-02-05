По данным Бурятского гидрометцентра, 5 февраля по республике местами небольшой снег
Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 30-35, местами 37-42, местами по Прибайкалью и южной половине 22-27, днём 20-25, местами 12-17 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 31-33, днём 20-22 мороза.
В Бурятии немного ослабли морозы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Концерт ансамбля «Солисты Москвы» состоится 16 апреля
Причиной послужила ситуация с распространением коронавируса
Программа мероприятия будет посвящена 75-летию Победы
Первенство оспорят команды из Бурятии, Монголии и Иркутска
Одним из хедлайнеров станет московская группа «Обними кита»
В соревнованиях участвуют юноши и девушки 2006-2007 годов рождения
Заявки на конкурс «Послы Победы» принимаются до 3 марта
Ранее они стали призёрами III Зимних юношеских Олимпийских игр
Попробовать свои силы в тренировках могут все желающие
На нём выступят творческие коллективы города Иркутска
Победители будут участвовать в чемпионате России
Награждение прошло на закрытии форума образования «Время решений и действий»
Встреча сборных Иркутской области и Бурятии прошла в трёх дисциплинах
В школах и детсадах отменили все массовые мероприятия
Благотворительный магазин принимает одежду для нуждающихся