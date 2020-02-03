В Бурятии осуждённым рассказали о Сталинградской битве

Также им показали фильм об обороне Сталинграда
В рамках Года памяти и славы в исправительной колонии №7 в Бурятии прошли патриотические мероприятия, посвящённые одному из дней воинской славы - Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Для осуждённых провели лекцию, рассказали о том, что Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Великой Отечественной войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которой немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.
Также все присутствующие посмотрели фильм об обороне Сталинграда.
В конце мероприятия осуждённые приняли активное участие в викторине по истории Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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Также им показали фильм об обороне Сталинграда
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