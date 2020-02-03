В Бурятии осуждённым рассказали о Сталинградской битве



В рамках Года памяти и славы в исправительной колонии №7 в Бурятии прошли патриотические мероприятия, посвящённые одному из дней воинской славы - Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.



Для осуждённых провели лекцию, рассказали о том, что Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Великой Отечественной войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которой немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.



Также все присутствующие посмотрели фильм об обороне Сталинграда.



В конце мероприятия осуждённые приняли активное участие в викторине по истории Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

