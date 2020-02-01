По данным Бурятского гидрометцентра, 31 января по республике усиление морозов
Переменная облачность, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 30-35, местами 21-26, по северу и юго-западу местами 38-43, днём 20-25, местами по югу и юго-западу 13-18 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 30-32, днём 19-21 мороза.
В Бурятии температура опускалась до -43
Общество, Фото:
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