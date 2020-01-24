Акция прошла в двух исправительных учреждениях
Колония поселения №3 и лечебно-исправительное учреждение №5 в Бурятии приняли участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Она посвящена 76-годовщине освобождения Блокадного Ленинграда и открывает Год памяти и славы.
Осуждённым исправительных учреждений рассказали о трагедии города, находившегося 872 дня в блокадном кольце, о мужестве, выносливости и подвиге жителей Блокадного Ленинграда.
Также осуждённые узнали, что норма кусочек хлеба, которую получали жители города по специальным блокадным карточкам, составляла всего 125 граммов в день.
В колониях Бурятии прошла акция «Блокадный хлеб»
Общество, Фото:
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