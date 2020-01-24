В колониях Бурятии прошла акция «Блокадный хлеб»

Акция прошла в двух исправительных учреждениях



Колония поселения №3 и лечебно-исправительное учреждение №5 в Бурятии приняли участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Она посвящена 76-годовщине освобождения Блокадного Ленинграда и открывает Год памяти и славы.



Осуждённым исправительных учреждений рассказали о трагедии города, находившегося 872 дня в блокадном кольце, о мужестве, выносливости и подвиге жителей Блокадного Ленинграда.



Также осуждённые узнали, что норма кусочек хлеба, которую получали жители города по специальным блокадным карточкам, составляла всего 125 граммов в день.







