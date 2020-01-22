Накануне смерти ребёнок был госпитализирован с отравлением, но мать от лечения отказалась
20 января поступила информация об обнаружении в квартире одного из домов в городе Усть-Кута Иркутской области тела 8-месячного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. На место происшествия выезжали следователи. По данному факту ими начата доследственная проверка.
По предварительным данным, вечером 19 января ребёнок находился в квартире с бабушкой, внезапно состояние здоровья малыша ухудшилось. Матери в квартире не было. Прибывшая бригада врачей скорой медицинской помощи констатировала его смерть.
Накануне произошедшего ребёнок был госпитализирован в одну из больниц города Усть-Кута с диагнозом отравление, однако мать малыша написала отказ от госпитализации. Семья состоит на профилактическом учёте в ОДН. Причины смерти ребёнка устанавливаются.
В настоящее время следователями производятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет также дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов системы субъектов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства смерти 8-месячного малыша
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Тактико-специальные занятия состоялись на полигоне Бурдуны
Они получали специальность «Подсобный рабочий»
Накануне смерти ребёнок был госпитализирован с отравлением, но мать от лечения отказалась
В дело вмешалась прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января по республике местами небольшой снег
Оригинальные транспортные средства примут участие в весёлых заездах в парке
Большинство жалоб связаны с отсутствием транспортного сообщения и несоблюдении графика движения
Награждение прошло в администрации Кабанского района
Объекты оснащены электронными табло, бесплатным Wi-Fi и USB-выходом
Уже началась регистрация на баттлы и номинации чемпионата
Кубок мира по ледовому гольфу пройдёт в начале марта в посёлке Листвянка
Участвуют произведения исторической и патриотической направленности
Проектом охвачено более 140 тысяч учащихся начальной школы
В январе им исполнилось 90 лет
Об этом рассказали на заседании оргкомитета по подготовке спортивного мероприятия