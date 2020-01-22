В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства смерти 8-месячного малыша

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Накануне смерти ребёнок был госпитализирован с отравлением, но мать от лечения отказалась



20 января поступила информация об обнаружении в квартире одного из домов в городе Усть-Кута Иркутской области тела 8-месячного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. На место происшествия выезжали следователи. По данному факту ими начата доследственная проверка.



По предварительным данным, вечером 19 января ребёнок находился в квартире с бабушкой, внезапно состояние здоровья малыша ухудшилось. Матери в квартире не было. Прибывшая бригада врачей скорой медицинской помощи констатировала его смерть.



Накануне произошедшего ребёнок был госпитализирован в одну из больниц города Усть-Кута с диагнозом отравление, однако мать малыша написала отказ от госпитализации. Семья состоит на профилактическом учёте в ОДН. Причины смерти ребёнка устанавливаются.



В настоящее время следователями производятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет также дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов системы субъектов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

