Бурятские борцы стали призёрами турнира в Красноярске

Три медали завоевала женская сборная, две медали – у мужчин



С 9 по 11 января в Красноярске проходил открытый всероссийский турнир по вольной борьбе на призы академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили. Соревнования собрали более 300 борцов из различных регионов России, а также Казахстана и Монголии.



Сборная Бурятии по женской борьбе на турнире завоевала три медали. В весовой категории 57 кг третьей стала Дашима Дахаева. В весовой категории 59 кг призёрами стали сразу две спортсменки из республики. Верхнюю ступень пьедестала заняла Валерия Дондупова. Второе место у Даяны Гармаевой.



Две бронзовых медали у мужской сборной. Их получили Дамдин Цыренжапов (57 кг) и Очир Доржиев (70 кг). Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».



Спортсмены Иркутской области завоевали две золотые и две серебряные медали. По информации пресс-службы минспорта региона, уроженец села Закулей Нукутского района Юлиан Гергенов выиграл медаль высшей пробы в весовой категории 65 кг. Юрий Иванов из села Оса Осинского района занял первое место в весе 92 кг. Серебряным призёром в весовой категории 61 кг стал уроженец села Улей Осинского района Фёдор Балтуев. Ещё одна серебряная награда у спортсмена из села Еланцы Ольхонского района Дмитрия Орлова в весе 79 кг.

