Житель Бурятии тренируется в разбивании хребтовой кости с помощью бутылки

Артист театра «Капучино» Бавасан Митапов снял на видео, как готовится к соревнованиям по разбиванию хребтовой кости hээр шалган. Как оказалось, Бавасан тренирует удары на небольших поленьях. Кроме того, на видео он эффектно одним ударом разбил стеклянную бутылку с водой.«Тренировочки, а бутылка просто как бонус», - подписал ролик Бавасан.

Публикация от ♋️ Бавасан ⚪️ (@bassmmit_) 4 Янв 2020 в 12:14 PST

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