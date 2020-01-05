Житель Бурятии тренируется в разбивании хребтовой кости с помощью бутылки

Танцор из Бурятии необычным образом готовится к турнирам по hээр шалган
Артист театра «Капучино» Бавасан Митапов снял на видео, как готовится к соревнованиям по разбиванию хребтовой кости hээр шалган. Как оказалось, Бавасан тренирует удары на небольших поленьях. Кроме того, на видео он эффектно одним ударом разбил стеклянную бутылку с водой.
«Тренировочки, а бутылка просто как бонус», - подписал ролик Бавасан.
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Танцор из Бурятии необычным образом готовится к турнирам по hээр шалган
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