Житель Бурятии эффектно разбил хребтовую кость в сальто

Пользователи соцсетей ждут ответ от бурятского «Джеки Чана»
Бавасан Митапов из села Алла Курумканского района Бурятии поразил пользователей соцсетей эффектным разбиванием хребтовой кости в сальто.
Один из бурятских пабликов даже дал парню звание «Самого эффектного hэершалганиста» и призвал «Джеки Чана» из Бурятии Арсалана Аюшеева, про которого ранее сообщал «Байкал-Daily»
, ответить костолому.
- Будет сложновато, - признался Арсалан Аюшеев.
Видео с разбиванием кости в воздухе появилось в паблике heer_shaalga неделю назад. Ролик посмотрели почти 5 тысяч раз.
«Красавчик», «Мощно», «Матрица отдыхает», «Обалдеть!», «Круто сделал!»,
«Молодчик!», - восторгаются комментаторы.
Бавасан Митапов является артистом театра танца «Капуччино».
Первым пациентом, который перенёс уникальную операцию, стал неудачно упавший с велосипеда мужчина
Это связано с ремонтом теплосетей
В мероприятии приняла участие молодёжь Мухоршибирского, Тарбагатайского и Бичурского районов
На комплекс из федерального бюджета потратят 108 миллионов рублей
Он планировал проплыть 800 км по Байкалу
Определены лучшие борцы кочевых народов
В столице Бурятии прошёл этап республиканского конкурса красоты и талантов
Врачи провели операции с использованием новейшего оборудования, которое недавно поступило в отделения
Открытие состоится в эту пятницу
Егор стал пятым ребёнком в многодетной семье
Суд пришёл к выводу, что отсутствие системы видеонаблюдения отрицательно сказывается на безопасности лиц, пребывающих в учреждении
Для этого «мусорному» оператору необходимо повысить собираемость платежей с населения
Историческое в Ангарске событие – открытие набережной – состоится в 29 сентября
Французский путешественник, начавший путь в Бурятии, в одиночку проплыл на каяке по Енисею
Женщина со своей семьёй проживает в аварийном доме