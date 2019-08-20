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Житель Бурятии эффектно разбил хребтовую кость в сальто

Житель Бурятии эффектно разбил хребтовую кость в сальто
Общество, 
Пользователи соцсетей ждут ответ от бурятского «Джеки Чана»

Бавасан Митапов из села Алла Курумканского района Бурятии поразил пользователей соцсетей эффектным разбиванием хребтовой кости в сальто. 


 

Один из бурятских пабликов даже дал парню звание «Самого эффектного hэершалганиста» и призвал «Джеки Чана» из Бурятии Арсалана Аюшеева, про которого ранее сообщал «Байкал-Daily», ответить костолому.

- Будет сложновато, - признался Арсалан Аюшеев.

Видео с разбиванием кости в воздухе появилось в паблике heer_shaalga неделю назад. Ролик посмотрели почти 5 тысяч раз.

«Красавчик», «Мощно», «Матрица отдыхает», «Обалдеть!», «Круто сделал!»,
«Молодчик!», - восторгаются комментаторы.

Бавасан Митапов является артистом театра танца «Капуччино». 




разбивание хребтовой кости
 
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