Житель Бурятии эффектно разбил хребтовую кость в сальто

Бавасан Митапов из села Алла Курумканского района Бурятии поразил пользователей соцсетей эффектным разбиванием хребтовой кости в сальто.

Публикация от Разбивание хребтовой кости (@heer_shaalga) 12 Авг 2019 в 8:09 PDT

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