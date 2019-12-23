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В Бурятии знаменитая семья из пяти поколений просит о помощи

В Бурятии знаменитая семья из пяти поколений просит о помощи
Общество, 
В семье заболела бабушка Люда

В Бурятии семья из пяти поколений, снявшая весёлый ролик и участвовавшая в популярном челлендже, просит о помощи. Бабушка Люда, которая также пела на смешном видео песню на бурятском языке, заболела, и ей нужна помощь.

- Пять поколений просят о помощи неравнодушных людей. Наша бабушка Люда перенесла сложную операцию на сердце в одной из московских поликлиник, находится там уже месяц. Нас много, скажете вы - поверьте, кто может, помогают. Операция была не по квоте. Состояние не улучшается, виной тому сахарный диабет (инсулин не справляется), возникли осложнения. Список лекарств постоянно обновляется. Нам нужна ваша помощь, - пишет Екатерина Белоусова, её внучка, автор того самого ролика. 

 

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 апреля в честь Дня смеха минкультуры Бурятии объявило о начале #эхэхэлэнчелленджа. Для участия в конкурсе необходимо было отправить смешное видео – можно было рассказать анекдот, создать инсценированное видео, снять забавный ролик про маленьких детей или домашних животных. Одно из главных условий акции – видео должно быть на бурятском языке.

В одном из конкурсных роликов Екатерина Белоусова предлагает родным что-нибудь сказать на бурятском, но все, к кому она обращается, не могут этого сделать. В конце жительница республики восклицает – «Вы что? Вот, как надо» - и начинает петь известную композицию «Тоонто нютаг» на бурятском языке. Члены семьи начинают ей подпевать. Представлены здесь пять поколений. 



После семья приняла участие в челлендже «Четыре поколения», и их пригласили на Первый канал для участия в передаче «Видели видео».

Самая старшая представительница семьи – 90-летняя Тамара Леонидовна – ведёт активную жизнь. На праздновании своего юбилея пожилая женщина станцевала под песню Skibidi рэйв-группы Little Big. Это видео набрало в соцсети почти 900 просмотров.

Летом появился видеоролик, в котором Тамара Леонидовна показала быстроту и ловкость рук и отлично сохранившуюся координацию

 

Бабушка Люда, которой сейчас нужна помощь, дочь Тамары Леонидовны.


семьи благотворительность
 
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