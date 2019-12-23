В Бурятии знаменитая семья из пяти поколений просит о помощи









Как сообщал «Байкал-Daily», 2 апреля в честь Дня смеха минкультуры Бурятии объявило о начале #эхэхэлэнчелленджа. Для участия в конкурсе необходимо было отправить смешное видео – можно было рассказать анекдот, создать инсценированное видео, снять забавный ролик про маленьких детей или домашних животных. Одно из главных условий акции – видео должно быть на бурятском языке.



В Как сообщал «Байкал-Daily», 2 апреля в честь Дня смеха минкультуры Бурятии объявило о начале #эхэхэлэнчелленджа. Для участия в конкурсе необходимо было отправить смешное видео – можно было рассказать анекдот, создать инсценированное видео, снять забавный ролик про маленьких детей или домашних животных. Одно из главных условий акции – видео должно быть на бурятском языке. одном из конкурсных роликов Екатерина Белоусова предлагает родным что-нибудь сказать на бурятском, но все, к кому она обращается, не могут этого сделать. В конце жительница республики восклицает – «Вы что? Вот, как надо» - и начинает петь известную композицию «Тоонто нютаг» на бурятском языке. Члены семьи начинают ей подпевать. Представлены здесь пять поколений.













Бабушка Люда, которой сейчас нужна помощь, дочь Тамары Леонидовны.







В Бурятии семья из пяти поколений, снявшая весёлый ролик и участвовавшая в популярном челлендже, просит о помощи. Бабушка Люда, которая также пела на смешном видео песню на бурятском языке, заболела, и ей нужна помощь.- Пять поколений просят о помощи неравнодушных людей. Наша бабушка Люда перенесла сложную операцию на сердце в одной из московских поликлиник, находится там уже месяц. Нас много, скажете вы - поверьте, кто может, помогают. Операция была не по квоте. Состояние не улучшается, виной тому сахарный диабет (инсулин не справляется), возникли осложнения. Список лекарств постоянно обновляется. Нам нужна ваша помощь, - пишет Екатерина Белоусова, её внучка, автор того самого ролика.