В Бурятии бабушка, отметившая 90-летие танцем Skibidi, запустила челлендж

Тамара Леонидовна, популярная в интернете благодаря своим жизнерадостным видео, бросает вызов жителям Бурятии. На видео она за кухонным столом хвастается быстротой и ловкостью рук, выполняя довольно сложное упражнение на координацию рук.
«А вам слабо сделать так? Бабушка, 90 лет!» - говорит Тамара Леонидовна на видео.
Её правнучка Екатерина комментирует: «Кажется, что легко и просто, а вы попробуйте!».
Видеоролики с участием Тамары Леонидовны набирают десятки тысяч просмотров в социальных сетях, жители республики восхищаются активностью и жизнерадостностью 90-летней бабушки. У нее есть 5 детей, 11 внуков, 24 правнука, 5 праправнуков, одна праправнучка.
Свой юбилей Тамара Леонидовна отметила популярным вирусным танцем Skibidi рэйв-группы Little Big.
Как сообщал «Байкал-Daily», семья популярной бабушки приняла участие в юмористическом челлендже, организованном министерством культуры Бурятии. 5 поколений по женской линии семьи, начиная от 6 лет, заканчивая 89 годами, сняли смешной ролик, на котором исполнили бурятскую песню. Видео набрало большое количество просмотров.