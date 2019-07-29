В Бурятии бабушка, отметившая 90-летие танцем Skibidi, запустила челлендж







Её правнучка Екатерина комментирует: «Кажется, что легко и просто, а вы попробуйте!».



Видеоролики с участием Тамары Леонидовны набирают десятки тысяч просмотров в социальных сетях, жители республики восхищаются активностью и жизнерадостностью 90-летней бабушки. У нее есть 5 детей, 11 внуков, 24 правнука, 5 праправнуков, одна праправнучка.



Свой юбилей Тамара Леонидовна





Как сообщал «Байкал-Daily», семья популярной бабушки приняла участие в юмористическом Свой юбилей Тамара Леонидовна отметила популярным вирусным танцем Skibidi рэйв-группы Little Big.Как сообщал «Байкал-Daily», семья популярной бабушки приняла участие в юмористическом челлендже , организованном министерством культуры Бурятии. 5 поколений по женской линии семьи, начиная от 6 лет, заканчивая 89 годами, сняли смешной ролик, на котором исполнили бурятскую песню. Видео набрало большое количество просмотров.











Тамара Леонидовна, популярная в интернете благодаря своим жизнерадостным видео, бросает вызов жителям Бурятии. На видео она за кухонным столом хвастается быстротой и ловкостью рук, выполняя довольно сложное упражнение на координацию рук.