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В Бурятии бабушка, отметившая 90-летие танцем Skibidi, запустила челлендж

В Бурятии бабушка, отметившая 90-летие танцем Skibidi, запустила челлендж
Общество, 
В ролике, выложенном в Сеть, она хвастается быстротой и ловкостью рук

Тамара Леонидовна, популярная в интернете благодаря своим жизнерадостным видео, бросает вызов жителям Бурятии. На видео она за кухонным столом хвастается быстротой и ловкостью рук, выполняя довольно сложное упражнение на координацию рук.



«А вам слабо сделать так? Бабушка, 90 лет!» - говорит Тамара Леонидовна на видео.

Её правнучка Екатерина комментирует: «Кажется, что легко и просто, а вы попробуйте!».

Видеоролики с участием Тамары Леонидовны набирают десятки тысяч просмотров в социальных сетях, жители республики восхищаются активностью и жизнерадостностью 90-летней бабушки. У нее есть 5 детей, 11 внуков, 24 правнука, 5 праправнуков, одна праправнучка. 

Свой юбилей Тамара Леонидовна отметила популярным вирусным танцем Skibidi рэйв-группы Little Big.


Как сообщал «Байкал-Daily», семья популярной бабушки приняла участие в юмористическом челлендже, организованном министерством культуры Бурятии. 5 поколений по женской линии семьи, начиная от 6 лет, заканчивая 89 годами, сняли смешной ролик, на котором исполнили бурятскую песню. Видео набрало большое количество просмотров.  




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