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Биатлонисты разыграют кубок Иркутской области

Биатлонисты разыграют кубок Иркутской области
Общество,  Фото:pixabay.com
Первый этап кубка стартует на следующей неделе

16 декабря в Иркутске состоится первый этап кубка Иркутской области по биатлону в дисциплине «индивидуальная гонка». Парад открытия начнётся в 10:30 на лыжной базе «Динамо». Сами соревнования стартуют в 11:00. 

Соревноваться будут:

Юноши и девушки 2001-2002 г.р. Девушки – Индивидуальная гонка; 10 км (5х2 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя. Юноши – Индивидуальная гонка; 15 км (5х3 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя.

Юноши и девушки 2003-2004 г.р. Девушки – Индивидуальная гонка; 7.5 км (5х1.5 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя. Юноши – Индивидуальная гонка; 10 км (5х2 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя.

Юноши и девушки 2005-2006 г.р. Девушки – Индивидуальная гонка; 5 км (5х1 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя. Юноши – Индивидуальная гонка; 6 км (6х1 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя.

Юноши и девушки 2007 г.р. и младше. Девушки – Индивидуальная гонка; 4 км (4х1 км), со стрельбой на трёх огневых рубежах: лёжа, лёжа, лёжа. Юноши – Индивидуальная гонка; 4.8 км (4х1.2 км), со стрельбой на трёх огневых рубежах: лёжа, лёжа, лёжа.

Для стрельбы используется пружинно-поршневое пневматическое оружие марки МР61 и его модификации. Стрельба ведётся по металлическим мишенным установкам на расстояние 10 метров. Планируемое количество участников 100 человек

Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
лыжный спорт спорт Иркутск биатлон кубок Иркутская область
 
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