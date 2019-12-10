Первый этап кубка стартует на следующей неделе
16 декабря в Иркутске состоится первый этап кубка Иркутской области по биатлону в дисциплине «индивидуальная гонка». Парад открытия начнётся в 10:30 на лыжной базе «Динамо». Сами соревнования стартуют в 11:00.
Соревноваться будут:
Юноши и девушки 2001-2002 г.р. Девушки – Индивидуальная гонка; 10 км (5х2 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя. Юноши – Индивидуальная гонка; 15 км (5х3 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя.
Юноши и девушки 2003-2004 г.р. Девушки – Индивидуальная гонка; 7.5 км (5х1.5 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя. Юноши – Индивидуальная гонка; 10 км (5х2 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя.
Юноши и девушки 2005-2006 г.р. Девушки – Индивидуальная гонка; 5 км (5х1 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя. Юноши – Индивидуальная гонка; 6 км (6х1 км), со стрельбой на четырёх огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя.
Юноши и девушки 2007 г.р. и младше. Девушки – Индивидуальная гонка; 4 км (4х1 км), со стрельбой на трёх огневых рубежах: лёжа, лёжа, лёжа. Юноши – Индивидуальная гонка; 4.8 км (4х1.2 км), со стрельбой на трёх огневых рубежах: лёжа, лёжа, лёжа.
Для стрельбы используется пружинно-поршневое пневматическое оружие марки МР61 и его модификации. Стрельба ведётся по металлическим мишенным установкам на расстояние 10 метров. Планируемое количество участников 100 человек
Победители и призёры соревнования награждаются медалями и грамотами. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Биатлонисты разыграют кубок Иркутской области
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Её привезли ветераны из Республики Бурятия
Первый этап кубка стартует на следующей неделе
Победу одержала команда Кяхтинского района
У них 4 золотых и 5 бронзовых наград
Название центра «Алмагачлар» переводится с татарского как «яблоньки»
Его участниками станут спортсмены 2003 года рождения и младше
В финале первенства встретились команды «Отличники» и «Bigmind»
В Иркутской области прошли массовые спортивно-развлекательные мероприятия
Чемпионом стала команда из Улан-Удэ
Она выступала в составе команды Красноярского края
Они победили на международном конкурсе «Юные дарования России»
Поиграть в хоккей в зале собрались команды из России, Монголии и Казахстана
Лучшей в дисциплине «классический лук» стала Мария Коногорова
Улан-удэнка одна воспитывает двоих детей, младшему из которых срочно нужна реабилитация
«Обращайте внимание на упаковку, маркировку и состав продукта», призывают специалисты